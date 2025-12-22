Русия продава рекордни количества злато на Китай през 2025 г.

През ноември Русия е продала злато на Китай на рекордна в историята на двустранните търговски отношения между страните стойност от 961 млрд. долара, съобщава РИА Новости, позововайки се на свои източници. През октомври продажбите също доближаваха 1 млрд. долара (930 млн. долара), припомня руското опозиционно издание The Moscow Times.

Така за първите 11 месеца на 2025 година Москва е продала на своя най-близък търговски партньор злато за 1,9 млрд. долара. Това е девет пъти повече спрямо 2023 година, когато стойността достигна 223 млн. долара.

Тези операции се случват на фона на заявките на Пекин, че увеличава златните си резерви в опит да намали зависимостта си от щатския долар.

Преди месец Financial Times обърна внимание, че Китай може да купи значително повече злато от официално обявеното през тази година. Според оценки на Societe General покупките могат да достигнат 250 тона през 2025 година. Това е почти три пъти повече от покупките на злато от останалите централни банки в света.

Вероятно това е и един от факторите за рязкото поскъпване на златото, което от началото на годината е над 50%. В сутрешната търговия на 22 декември ценният метал се търгува за над 4440 долара за тройунция.

В края на ноември стана ясно, че централната банка на Русия за първи път провежда реални продажби на злато. Според руски медии целта е финансиране на дефицита в бюджета, причинен от спада на приходите от петрол и газ.

По данни на The Moscow Times от началото на пълномащабната война с Украйна Министерството на финансите е продало към 575 от златните активи на Фонда за благосъстояние на Русия, или 232 тона от 405,7 тона. Към 1 ноември фондът държи към 173 млн. тона, а валутно-златните активи са намаляли до 51,6 млрд. долара.