С влизането в еврозоната НСИ въвежда предварителна оценка за инфлацията и нова кошница

Няколко неща се променят за националната статистика след влизането в еврозоната. Всички системи са адаптирани за работа с новата валута. А като член на еврозоната ние сме длъжни да изчисляваме флаш инфлацията (експресни данни - бел. ред.). Това означава, че в началото на всеки месец НСИ трябва да има предварителна оценка за инфлацията за предходния месец. Това каза доц. д-р Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт (НСИ), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Вчера изчислихме експериментално флаш инфлацията за декември. Флаш инфлацията за януари ще бъде обявена през първите дни на февруари. За момента няма притеснителни данни и тенденцията е предвидима и остава на устойчиви нива“, посочи Атанасов.

По думите му нищо съществено няма да се промени във формулата за изчисляване на инфлацията след влизането в еврозоната. „От статистическа гледна точка няма голяма разлика между това да си член на ЕС в еврозоната и извън нея“, коментира гостът.

"Има някои акценти от типа на това, че освен общата инфлация трябва да има разбивка за някои групи. Сега сключваме споразумение с големите търговски вериги, които да ни предоставят данни за техните стоки на ниво баркод. По този начин се надяваме да можем да изчисляваме инфлацията по нов начин. Тук вече кошницата ще е от порядъка на десетки хиляди стоки, които се продават във веригите, докато в момента се състои от около 860 артикула“, коментира доц. Атанасов.

„Не бива да забравяме, че НСИ е държавна агенция и стартът на годината без бюджет създава трудности. В момента реално вървим с бюджета от 2024 година, а разходите са значително по-високи в сравнение с преди две години“, посочи гостът.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.