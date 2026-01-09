Hanwha Aerospace поведе възхода на азиатските акции в сектора на отбраната

Акциите на отбранителната промишленост в Азия поскъпнаха в петък, докато инвеститорите продължиха да следят геополитическите рискове след атаката на САЩ срещу Венецуела и подновената реторика на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, предаде CNBC.

Акциите на южнокорейската компания Hanwha Aerospace поскъпнаха с над 11%. Тези на Poongsan добавиха повече от 6%, а на Korea Aerospace - 4,9%. В Япония цената на книжата на Kawasaki Heavy Industries се повиши с 3,17%, а на IHI – с 3,32%.

Пазарите в региона отбелязаха разнопосочни резултати.

Показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,45% до 4758,92 пункта, след като публикувани по-рано данни показаха, че потребителските цени през декември са се вдигнали с 0,8% на годишна база. Резултатът следва ръста от 0,7% през ноември и отговаря на очакванията на икономистите в анкета на Ройтерс.

Цените на производителите са спаднали с 1,9% на годишна база през декември, което е под прогнозите за понижение от 2%.

Хонконгският индекс Hang Seng се повиши с 0,32% до 26 231,79 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 скочи с 1,61% до 51 939,89 пункта, а по-широкият показател Topix се повиши с 0,85% до 3514,11 пункта.

Акциите на Fast Retailing поскъпнаха с повече от 7%, след като японският оператор на Uniqlo обяви, че тримесечната оперативна печалба е скочила с около една трета. Компанията повиши прогнозата си за цялата година. Тя посочи като причина за успеха си силните глобални продажби, които са помогнали да се компенсира ефектът от американските мита. Тя остава напът към пета поредна година на ръст на печалбата, подкрепена от по-мащабните продажби в Китай и бързото разширяване в Северна Америка и Европа.

Южнокорейският показател Kospi добави 0,75% и приключи търговския ден на ниво от 4586,32 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 0,41% до ниво от 947,92 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отбеляза леко понижение до ниво от 8717,8 пункта.

Книжата на Rio Tinto поскъпнаха с 8%, след като компанията обяви, че преговаря с Glencore за създаването на най-голямата миннодобивна компания в света.