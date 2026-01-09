Стартът на търговията на "Сирма ГХ" във Франкфурт изстреля SOFIX до над 1320 пункта

Обявяването на датата за старта на търговията на акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД във Франкфурт разпали активността на Българската фондова борса (БФБ). Акциите на дружеството са най-силно поскъпващите от включените в SOFIX.

Същевременно основният индекс достигна най-високо ниво от 14 март 2008 г., или от почти 18 години, и надвиши 1300 пункта. Поскъпването на акциите на „Сирма Груп Холдинг“, „Химимпорт“, „Еврохолд България“, „Софарма“ и „Доверие Обединен Холдинг“ доведе до най-силния ръст на бенчмарка 10 март 2020 г. насам.

SOFIX добави 4,42% до 1323,06 пункта, BGBX40 нарасна с 3,32% до 224,48 пункта, BGREIT – с 1,19% до 232,62 пункта, BGTR30 – с 2,24% до 1064,12 пункта, а beamX – с 0,05% до 115,71 пункта.

Оборотът на БФБ надвиши 5,2 млн. евро (10,2 млн. лева).

Основна подкрепа на SOFIX оказаха акциите на „Сирма Груп Холдинг“, които поскъпнаха със 17,12% до 1,3 евро, след като дружеството обяви, че търговията с акциите му във Франкфурт започва на 24 февруари.

Акцията е най-търгувана в сесията с 226 сделки и е лидер по оборот с малко над 265 хил. евро.

От останалите акции в състава на SOFIX тези на „Химимпорт“ поскъпнаха с 15,79%, на „Еврохолд България“ – със 7,92%, на „Софарма“ – със 7,21%, след като обяви старта на процедурата по първично публично предлагане на трите емисии варанти, и на „Доверие Обединен Холдинг“ – с 5,74%.

Само две акции от индекса отчетоха спадове в сесията в петък – „Уайзър Технолоджи“ с 3,2% и „Шелли груп“ с 0,32%.

От акциите в BGBX40 тези на „Петрол“ поскъпват най-силно – с 20,2%, а на „Софарма трейдинг“ са най-губещи, като спадат с 4,19%.

От индекса beamX акциите на „Ай Ти Еф Груп“ поскъпват с 8,7%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 1,35%. Същевременно акциите на „Пейсера България“ поевтиняват с 2,5%, на „Дронамикс Кепитъл“ – с 2,31%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 1,57%.

За седмицата SOFIX отчита 14,4% ръст, воден от акциите на БФБ и на „Сирма Груп Холдинг“, които поскъпват със, съответно, 34,58% и 34,53%. Акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ са в топ 3 по повишение за седмицата с 32,68%. Акциите на „Елана Агрокредит“ са единствените от индекса със спад за седмицата (0,43%).

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нараства с 10,14% за седмицата, подкрепен най-силно от акциите на „Петрол“, които поскъпват с 46,86%.

Индексът на малките и средни предприятия beamX добавя 4,16% за седмицата, като акциите на „Биодит“ поскъпват с 62,93%, на „Ай Ти Еф Груп“ – със 17,35%, и на „Ейч Ар Кепитъл“ – с 14,45%.