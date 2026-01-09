Wall Street затваря с рекорд на S&P 500 в края на първата седмица на 2026 г.

Водещите индекси на фондовата търговия отвъд океана затвориха първата седмица на 2026 година на позитивна територия. Широкият индекс S&P 500 се повиши с над 1% и достигна до рекорд в последната сесия. За Dow Jones и Nsadaq седимицата завърши с ръст от по около 2%, пишеCNBC.

Пазарите обръщат внимание на данните за по-малко от очакваното добавени работни места в американската икономика до края на ноември. Безработицата намалява до 4,4% през декември, сочат още отчетите. Позициите на анализаторите са разделени - според част от тях тези данни ще насърчат намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв, а според други - нивата ще бъдат запазени.

Така широкият S&P 500 достигна до рекордните 6966,28 пункта, което е ръст от 0,65 на сто. Водещият индекс на фондовата търговия Dow Jones се повиши с 0,48 на сто и затвори седмицата на ниво от 49 504,07 пункта. За Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, повишението е от 0,82 на сто, което е повишение до 83 671,346 пункта.

Преди края на сесията Bloomberg съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е публикувал чувствителна информация за пазара на труда. Според агенцията това се е случило 12 часа преди официалното публикуване на доклада от Министерството на труда.

Петролните пазари записват ръст и водещите сортове "Брент" и американският лек суров петрол (WTI) започват първата седмица на 2026 година с увеличение на цената. За европейския "Брент" поскъпването в края на седмицата достига малко под 2,5%, докато WTI записа ръст от под 2%.

Сесията приключи с повишение от малко над 2% и за двата вида. Цената на сорта "Брент" достигна от 63,34 долара за барел. Американският лек суров петрол се търгуваше за 59,12 долара за барел.

Ва валутните пазари стойността на еврото достига 1,1635 долара за брой.Търговията с британския паунд се извършва при 1,3405 долара за брой.

Цената на златото се повиши на фона на геополитическата нестабилност до 4514 долара за тройунция.