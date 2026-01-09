НАП връчи наказателни постановления за 200 хил. лв. за нарушения при въвеждането на еврото

Националната агенция за приходите (НАП) е връчила наказателни постановления за близо 200 хил. лева във връзка с нарушения при въвеждането на еврото в България. Това съобщи директорът на дирекция "Комуникации" в приходната агенция Анна Митова след съвместна проверка на инспектори на НАП и Комисията за защитата на потребителите (КЗП) на паркинг в центъра на столицата.

„НАП налага към момента най-малката глоба, която е 5 хил. лева. Ние ще проверим всички обекти, които са повишили цените отново и ако има повторно нарушение, глобата може да достигне 100 хил. лева“, посочи тя пред БТА и добави, че проверките са постоянни.

Митова отбеляза, че по данни на НАП нарушения се откриват при под 10% от проверените обекти.

По думите ѝ в момента в НАП се обработва много информация от проверки, защото търговците имат пет работни дни да предоставят документи, които съдържат информация за цените преди 1 януари. „Ако има някакво повишение, те трябва да предоставят обяснение на какво се дължи това“, поясни тя.

Митова съобщи, че в Агенцията има получени около хиляда сигнали, свързани с търговски обекти, като много тях са за хранителни продукти, и инспекторите работят приоритетно по тях. Тя подчерта, че гражданите изпращат и доказателствен материал в сигналите си.

Според нея регулярните и планираните проверки на НАП намаляват, като се работи приоритетно по сигналите.

Цветислава Лакова, член на КЗП, посочи, че в Комисията също получават много сигнали и заедно с НАП са проверили 14 търговски обекти и при пет от тях е установено необосновано повишаване на цените.

Що се отнася до проверката на паркинга в центъра на София, тя обясни, че е получен сигнал за повишаване на цените с над 50%. „Проверили сме над 80 паркинга на територията на страната и в 15 от тях сме установили повишение на цените“, каза още Лакова.

Анна Митова отрече информациите в публичното пространство, че срокът на двойното обращение на лева и евро ще бъде удължен и след януари.