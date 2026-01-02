Заради руските ракети Украйна увеличи вноса на газ почти деветократно през 2025 г.

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
17:52 | 02.01.26 г.
Украйна е увеличила значително вноса на природен газ през 2025 година след масираните въздушни атаки по съоръженията и находищата на природен газ, сочат изчисленията на украинското издание ExPro. Според тях през миналата година в страната са доставени 6,47 млрд. куб. метра природен газ спрямо 724 млн. куб. метра през 2024 година.

Това е най-голямото количество природен газ, което Украйна внася от 2020 година насам. През последните години заради войната потреблението намаля, а в същото време страната разви своята газова индустрия и така през 2024 година изкара зимата без покупката на газ от пазарите, когато цената му беше висока.

По данни на "Нафтогаз" през 2024 година са разработени 83 сондажа и добивите през годината достигнаха най-високото си ниво от 2017 година - 14,6 млрд. куб. метра.

След масираните атаки през 2025 година обаче на Украйна се наложи да купува газ отново от пазара. През пролетта руските ракети атакуваха активно газохранилищата в западните части на Украйна, а през есента - и находищата (основно в Полтавска област). Заради интензивните бомбардировки Украйна не нагнети и достатъчно газ в газохранилища.

През декември "Нафтогаз" съобщи, че е необходимо да закупи 4,4 млрд. куб. метра газ на цена около 1,9 млрд. долара за нормалното осигуряване през зимния сезон.

Последна актуализация: 18:58 | 02.01.26 г.
