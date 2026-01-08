Dow и S&P 500 се отдръпват от рекордните си стойности*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с понижения, като водещите индекси S&P 500 и Dow Jones Industrial Average се отдалечават от достигнатите през предходните две сесии рекордни нива, предава CNBC.

Широкият пазарен показател губи 0,1%, докато индексът на сините чипове се понижава с 0,2%. Технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,3%.

Акциите на Meta Platforms поевтиняват с около 1%, заедно с тези на Apple и Netflix, като тези движения оказват натиск върху по-широкия пазар.

Акциите в сектора на отбраната поскъпват, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за бюджет за отбрана от 1,5 трлн. долара през 2027 г., което е значително увеличение спрямо одобрените от Конгреса 901 млрд. долара за 2026 г.

Цените на книжата на Northrop Grumman и Lockheed Martin скочиха с по 8%. Акциите на RTX поскъпнаха с над 3%, а на Kratos Defense - с почти 13%.

Инвеститорите до голяма степен загърбиха геополитическите рискове, но нарастващото напрежение около кризата във Венецуела може да постави на изпитание устойчивостта на акциите в началото на новата година.

„Геополитическите новини обикновено влияят на пазарите в много кратки периоди от време, но те обикновено се отразяват в цените. След това пазарите се връщат към наблюдението на факторите, които в по-голяма степен влияят на цените, като например, печалби, маржове, оценки и други показатели“, заяви Ан Уолш, главен информационен директор на Guggenheim Partners. „В крайна сметка се връщаме към настройката „купувай при спад“ и се появяват тези много ограничени възможности за препозициониране на портфейлите“, добави тя.

„Диверсификацията е вероятно най-добрата гаранция за защита на портфейлите и за възможността да се възползвате от възможностите на пазара“, каза Уолш, добавяйки, че фундаменталните показатели на фондовия пазар остават „доста добри“ с нормализиране на оценките и очакваните намаления на лихвите през тази година от Федералния резерв.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,181%, а тази по 30-годишните - до 4,86%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,2% до 98,882 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2% до 61,16 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,93% до 57,07 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,64 на сто и се търгува на цена от 4434 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.