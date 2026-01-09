Промишленото производство в България се свива и през ноември

Промишленото производство в България се свива за пореден месец през ноември, както на годишна, така и на месечна база, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на промишленото производство се свива с 1,7% спрямо октомври и с 9,3% спрямо ноември 2024 г.

Това е втори пореден месец на понижение на индекса на месечна база и дванадесети пореден месец на спад на годишна база.

На месечна база се свива производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 35,7%, докато ръст се наблюдава в добивната промишленост - с 23%, и в преработващата промишленост - с 0,8%.

Повишение в преработващата промишленост е отчетено при производството на електрически съоръжения - с 12,2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11,9%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9,1%.

Спад е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - с 15,8%, при производството на метални изделия, без машини и oборудване с – 9,3%, и при производството, некласифицирано другаде - с 9,1%.

Източник: НСИ

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 43,7%, и в преработващата промишленост - с 4,7%, докато увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 12,5%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо ноември 2024 г. е регистриран при: производството на облекло - с 23,9%, на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 20,2%, на превозни средства, без автомобили - със 17,7%, и при производството на химични продукти - със 17,2%.

Съществен ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 32,9%, производството на мебели - с 24,2%, и на лекарствени вещества и продукти - със 17%.

