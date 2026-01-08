Някога САЩ имаха полза от евтиния петрол, но тези времена отминаха

В предизборните обещания на президента Доналд Тръмп беше евтин бензин и той започва да ги изпълнява. Контролът върху петрола от Венецуела е един от лостовете, който може да използват САЩ, за да постигна целите си от около 50 долара за барел. Източници на The Wall Street Journal съобщават, че американският президент и негови съветници разработват планове да управляват венецуелската държавна петролна компания PdVSA за години наред, което да задържи цената около желаното ниво.

Идеята е ясна - да бъдат държани Русия и Китай далеч от Венецуела, държавата с най-големи доказани петролни резерви в света, и поддържане на ниски цени на горивата за американските потребители. От идването на власт на Доналд Тръмп цената на петрола на световните пазари се понижи от около 78 долара за барел до 56 долара за барел в сряда (7 януари). Цената на бензина се движи около 2,80 долара за галон. Това е най-ниското ниво от 2021 година насам.

Причината е допълнителният добив от ОПЕК+, обявен през пролетта, както и опасенията, че световната икономикае ще се забави заради митата, които промени Белият дом.

Някога САЩ печелеха от евтиният петрол

Преди повече от десетилетие евтиният петрол беше стратегическа цел за много президенти на САЩ. Той означаваше евтин бензин, а в САЩ хората с по-малко доходи харчат повече за горива. Ниска цена на бензина означава повече пари у тях за други стоки и услуги, което насърчава и вътрешното потребление. Доскоро евтиният петрол беше положителен фактор за американската икономика, посочва WSJ.

След шистовата революция в САЩ обаче това вече не е така, защото ръстът при потреблението не може да покрие намаляването в бизнес инвестициите в петролната индустрия. САЩ вече не са нетни вносители, а износители на петрол и ниската цена се отразява на печалбите на компаниите.

Намаляването на цената на петрола вече се отразява върху компаниите - заетостта намалява спрямо миналата пролет, въпреки че американската икономика като цяло е добавила нови работни места за същия период. Когато цената на петрола намалява малките компании свиват разходите (и добивите), а когато падне под определено ниво - проектите биват замразявани, защото разходите надхвърлят печалбите.

Това се отразява навсякъде по веригата на компаниите, свързани по някакъв начин с петролната индустрия.

Но дори и петролните гиганти не обичат евтиния петрол - Chevron вече заяви, че ще съкрати до 8000 служители до края на 2026 година. ConocoPhillips планира намали работещите с 25%, или приблизително 3000 работни места.

Според медийни публикации Тръмп ще разговаря с ръководители от петролния бизнес като Chevron и ExxonMobil, но също така и по-малки компании в петък (9 януари). Основната тема ще бъде Венецуела и нейният петрол. С операцията си в Южна Америка САЩ вече контролира почти половината петрол в света. Инвеститорите обаче не се интересуват от доминацията на петролните пазари, а от дивиденти, отбелелязва още WSJ.

По данни на америкаската Администрация за енергийна информация добивът на петрол в САЩ се е увеличил с 3% между декември 2024 година и ноември 2025 година. Причината обаче не е политиката на Белия дом, а по-ефективната работа на находищата.

Що се отнася до плановете на Тръмп за разработването на находищата във Венецуела , те ще имат нужда от милиардни инвестиции, а петролните компании може би няма да бъдат толкова склонни да го направят, на фона на ниските цени на петрола.

По време на шистовата революция някои петролни инвеститори станаха милиардери. Но станаха жертва на собствения си успех, когато наводниха пазара с петрол и това свали цената на петрола, правейки разходите им прекалено високи.