Пазарите се движат на ръба на геополитическа пропаст

Колко точно сътресения може да понесе икономиката на САЩ – и на света?

В понеделник датският премиер счете за нужно да подчертае, че „ако САЩ изберат да нападнат с военни действия друга страна членка на НАТО, тогава всичко приключва, включително НАТО, а така и сигурността, която бе установена след края на Втората световна война“, припомня редакторът на Bloomberg Клайв Крук.

В същото време американският президент Доналд Тръмп казва, че сега САЩ управляват Венецуела (без реално да я управляват по думите на държавния секретар). И очевидно според „доктрината Донроу“ Гренландия е следващата под прицел, поради което европейските лидери обмислят не просто разпадането на НАТО, а реален военен конфликт сред бивши партньори в алианса (сериозно?!).

Всичко това прави цялостното отхвърляне от страна на Америка на разумната икономическа политика, както бе наричана преди, почти тривиално. Глобалният търговски ред бе разкъсан. Публичният дълг на САЩ експлодира и никой във Вашингтон не го интересува. Независимостта на работата на Федералния резерв – отдавна смятана за жизнено важна за икономическата стабилност, и има защо – вече е компрометирана и може да приключи за неопределен период от време.

Преди година шансовете за подобен свят, удивително отклонен към икономически и геополитически хаос, със сигурност щяха да бъдат оценени близо до нулата. Нищо вече не може да се взима за даденост – и въпреки това икономиката расте, а американските инвеститори не виждат причина за безпокойство, камо ли тревога. Защо няма срив? Как човек може да осъзнае какво се случва?

Според популярна линия на анализ неизменната жизненост на финансовите пазари доказва, че критиците на администрацията грешат. Всяко едно от тези отклонения от нормалността би трябвало да води до срив, а това не се случва. И наистина, случва се точно обратното – фондовият пазар продължава да поставя рекорди. Така че Тръмп би трябвало да е прав – за търговията, фискалната и паричната политика, Венецуела, Гренландия и т.н.

За съжаление, това не означава нищо подобно. Дискусията пренебрегва елементарно разграничение. Няма ясна или необходима връзка между „срива“ – рязък спад на финансовите пазари с вторични ефекти в икономиката – и стабилните незабележими икономически загуби в резултат на лоша политика.

Финансовите пазари представляват най-добрата налична технология за обработка на релевантна информация – но те са податливи на тенденции, ръководени от наративи, които са правдоподобни, докато не спрат да бъдат такива. Независимо дали инвеститорите възприемат сегашните пазарни нива за гарантирани, странно успокоителни или неоправдано песимистични, всички те разбират (или би трябвало), че цените могат, а от време на време го и правят, да се променят рязко на базата на малко или никаква нова информация. Американският фондов пазар не осигурява достоверна оценка на икономическите перспективи пред САЩ през септември 1929 г., нито го прави три години по-късно, докогато вече се е сринал с 89%. Идеята е, че най-добрата налична оценка – исторически висока (както сега), ниска или някъде по средата – е надеждно ненадеждна.

Днешните доминиращи наративи, подкрепящи стабилния оптимизъм относно икономиката, изглежда се разделят на три основни групи. Изкуственият интелект ще повиши значително производителността и корпоративните печалби; данъчните облекчения и инициативите за дерегулация на администрацията ще допринесат за същото; и въпреки последните събития, безполезни политически иновации на администрацията са отчасти празни приказки и ще се окажат много по-малко разрушителни от опасенията. Истории като тази може дори да се окажат верни. Във всеки случай те ще продължат да подкрепят пазарите – докато не престанат да го правят. Винаги е било така. Купувачите трябва да бъдат предпазливи.

Нерешителната оценка на финансовите пазари трябва да се разграничава от бавното, стабилно нарастване на разходите, предизвикани от политиката – дори и да предположим, че като цяло икономиката продължава да просперира. Според мен, пише авторът, е не само вероятно, но и почти безспорно, че много аспекти от политиката на тази администрация ще забавят икономиката. Митата, дори и да са по-меки от първоначално заявените, ще възпрепятстват конкуренцията и ще насърчат неефективността. По-високото публично заемане ще повиши дългосрочните лихвени проценти и ще изтласка инвестициите. Федералният резерв, който вече загуби доверието, че ще предпази от инфлация, ще бъде по-малко успешен в контролирането на инфлацията, което също ще доведе до по-високи дългосрочни лихвени проценти.

Технологичният напредък и политиките за насърчаване на растежа, като по-ниски данъци и/или по-леки регулации, може да компенсират и дори да надделеят над всички тези негативни фактори. Със или без Тръмп, американската икономика е огромна сила. Но загубите, дължащи се на „Америка на първо място“, няма да бъдат елиминирани. Повишената геополитическа нестабилност, дори и да не доведе до война между страните от НАТО, ще влоши нещата. Най-добрият сценарий е да няма срив, но икономическите резултати да са по-лоши, отколкото биха могли да бъдат.

Поучителен пример е Великобритания след Brexit. Оказаха ли се напусналите ЕС в грешка, тъй като икономиката не се срина, а продължи да расте? Великобритания зависи от търговията много повече, отколкото САЩ, така че напускането на Европейския съюз доведе до огромен шок. Това със сигурност беше сътресение от мащаба на Тръмп – и дойде като впечатляващата изненада, не на последно място за правителството. Въпреки това не се стигна до срив на фондовия пазар, нито до рецесия. Вместо това, както посочва ново проучване, се видя хронично представяне под нормалното. Към миналата година, въз основа на група сравними страни, инвестициите във Великобритания са били с 12%-18% по-ниски, отколкото биха били в противен случай, а производството – с 6-8% по-ниско. В бъдеще тези загуби изглежда ще се влошат. Няма внезапен срив, няма пълна стагнация – но привържениците на оставането в ЕС бяха прави.

Разбира се, все още е възможно да се случи пълен крах на „Америка на първо място“. Този Бял дом изглежда има ненаситен апетит към риск и разруха. Ако някога е имало подходящ момент за консервативни инвестиции, то той изглежда е сега. Ако тази нагласа се наложи, внимавайте. Независимо от това – дали със срив, или без, твърде рано е да се каже, че политиките на Тръмп са оправдани.