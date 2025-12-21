Европа се препъва в опита си да заобиколи световния ред на Тръмп

Урсула фон дер Лайен трябваше да подпише най-голямото споразумение за свободна търговия на Европейския съюз в събота, доказвайки позицията на блока като геоикономическа сила, пише Bloomberg.

Вместо това председателката на Европейската комисия ще трябва да намери начин да спаси пакта с Меркосур, като мобилизира в последния момент подкрепата на страни като Италия, които спомогнаха за отлагането на сделката – за пораден път, поради опасения, че тя ще навреди на селскостопанския сектор в страната.

Проговорите по търговското споразумение – с Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, се точат от 25 години, което разгенви южноамериканските страни. Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва заяви по-рано тази седмица, че моментът е сега или никога.

В писмо до Лула от петък Фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща изразяват съжаление, че не са успели да спазят крайния срок, който сами определиха, и заявяват, че „работят активно“ за финализирането на споразумението, сочи документ, видян от Bloomberg.

Официални представители заявяват, че ще направят нов опит за подписване на споразумението на 12 януари, но няма гаранция, че това ще се случи.

Продължаващият неуспех да се ратифицира споразумението е удар за ЕС, който иска да използва трансатлантическото споразумение като доказателство, че може да бъде световна сила. Той иска особено да докаже, че може да излезе от орбитата на Китай и САЩ, които имат все по-враждебни търговски отношения с Европа.

„Това е моментът на независимостта на Европа“, заяви Фон дер Лайен по-рано тази седмица преди срещата на върха, на която лидерите на ЕС щяха да обсъдят варианти за финансиране на Украйна, както и Меркосур.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Снимка: Bloomberg LP

ЕС разглежда Китай както като икономически конкурент, така и като системен съперник и се намира в ескалираща търговска конфронтация, в която двете страни взаимно си налагат вносни мита. По-рано тази година Пекин обяви планове да затегне контрола върху износа си на редкоземни елементи и други критични материали, показвайки на ЕС колко са уязвими неговите промишлени отрасли.

А това лято ЕС прие небалансирано по думите му търговско споразумение със САЩ, като се съгласи на мито от 15% върху по-голямата част от износа си и същевременно се ангажира да отмени всички мита върху американските промишлени стоки.

„Неодобрение на споразумението би навредило икономически повече на Меркосур, отколкото на ЕС, но това би било геополитически неуспех за Брюксел в момент на нарастващ натиск от страна на САЩ и Китай“, коментира Антонио Барозу от Bloomberg Economics.

Търговско споразумение между ЕС и Меркосур би помогнало на Европа да излезе от влошената си динамика със САЩ и Китай. Пактът ще създаде интегриран пазар със 780 млн. потребители, постепенно ще отмени митата върху стоки, включително автомобили, и ще даде на Европа по-лесен достъп до огромния земеделски сектор и ресурси на Меркосур.

От решаващо значение е, че това ще даде на ЕС икономически връзки и вериги за доставки отвъд САЩ и Китай. Споразумението би показало на региона, че Европа може да предложи надеждна икономическа алтернатива на двете суперсили.

Неуспехът да се осигури партньорството с Меркосур „със сигурност би бил огромна грешка за амбициите на Европа да се позиционира като значим играч на световната икономическа сцена“, казва Агат Демаре, старши политически сътрудник в Европейския съвет за външни отношения.

Споразумение за свободна търговия ЕС-Меркосур: Споразумението би създало интегриран пазар от 780 млн. потребители. Карта: Bloomberg LP

Засега ЕС не е успял да намери необходимата подкрепа на мнозинството за приемане на споразумението, главно поради дълбоко вкоренените опасения, че новата търговска динамика ще подкопае селскостопанския сектор в Европа. По време на срещата на върха в Брюксел в четвъртък лидерите на ЕС се сблъскаха с хиляди протестиращи фермери, които запалиха гуми и изсипаха картофи на улиците.

Но след края на срещата на върха лидерите изразиха оптимизъм, че все пак ще могат да постигнат напредък през януари.

Още три седмици чакане са поносими след 25-годишни преговори, каза Фон дер Лайен пред репортери. „Напълно съм уверена, че ще успеем“, допълни тя.

Съдбата на споразумението може да зависи от Италия. Италианският премер Джорджа Мелони заяви, че ѝ трябва още време, за да спечели одобрението на страната си.

„Други развиващи се икономики наблюдават и ще отбележат колко трудно е да се постигне нещо с ЕС“, коментира Демаре.

Италианският премиер Джорджа Мелони. Снимка: Bloomberg LP

Но според Берлин и много други италианската лидерка се опитвала да извлече максимална полза от ролята си на балансьор в стремеж за по-големи отстъпки за земеделския сектор на страната си.

Лула заяви, че Мелони му е казала, че ѝ трябват още няколко дни. Но докато някои очакват, че Италия в крайна сметка ще даде благословията си предвид потенциалните ползи за износителите ѝ, други са по-песимистично настроени.

„Ако на 20 декември няма подписване, споразумението е мъртво и това ще има последствия за ЕС в бъдещите търговски отношения с държави по целия свят“, коментира Бернд Ланге, председател на комисията по търговия към Европейския парламент, през миналата седмица.

В опит за постигане на споразумение тази седмица Европейският парламент и столиците на ЕС приеха да добавят нови защитни мерки за европейските фермери, които да ги предпазват от внезапни колебания на цените или на вноса.

Това не даде резултат. И ако нещата продължат да се проточват без заключение, двата блока може да пренасочат вниманието си към други въпроси.

„Без политическа воля и кураж на лидерите няма да е възможно да се приключат преговорите, които се проточват вече 26 години“, заяви Лула пред колегите си от Меркосур по време на срещата на върха на блока в събота, която се провежда два пъти в годината. „Междувременно Меркосур ще продължи да работи с други партньори“, допълни той.

Южноамериканският блок иска да сключи споразумение с Обединените арабски емирства и проучва възможни партньорства с Канада, Великобритания и Япония. ЕС, от негова страна, се опитва да сключи споразумение с Индия, което също е в процес на подготовка от почти две десетилетия.

„Ако ЕС иска да остане надежден в световната търговска политика, решенията трябва да бъдат взети сега“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на път за срещата на върха в Брюксел.