Световната икономика изпраща турбулентна година. Действията на администрацията на Доналд Тръмп, която въведе мита за основни партньори, доведоха до множество трусове на пазарите. В глобален план държави трябваше да се справят със сериозни предизвикателства, но повечето посрещат 2026 г. с позитивна икономическа перспектива.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Каква беше 2025 г. за световната икономика?

Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в „Елана Трейдинг“:

Тази година беше добра година не заради силен растеж, а защото не се превърна в икономически и пазарен срив. Въпреки първоначалния песимизъм глобалната икономика показа по-голяма устойчивост от очакваното.

Рискове като търговски войни, политически завои в САЩ и натрупани глобални неравновесия не доведоха до апокалиптични сценарии. Светът осъзна, че проблеми като дълг, търговски дисбаланси и изкривени капиталови потоци няма да се решат с резки действия. Надеждата е 2026 г. да донесе по-дългосрочни и устойчиви решения.

Калин Георгиев, финансов анализатор в BenchMark Finance:

За глобалната икономика 2025 година беше динамична и може да се определи като година на адаптация – към новата администрация на Тръмп и към повишената несигурност.

Първоначалните страхове от рецесия заради митата и геополитическа ескалация в Близкия изток не се реализираха. Митата се оказаха по-умерени, инфлацията остана под контрол, а водещите централни банки започнаха цикъл на понижение на лихвите.

Инвестициите в изкуствен интелект продължиха да движат пазарите. В крайна сметка 2025 г. се оказа по-добра от първоначалните песимистични прогнози.

Петко Вълков, началник управление "Трежъри" в ББР:

По-агресивният тон на Доналд Тръмп в началото на годината беше смекчен още през пролетта. Това допринесе икономиката да се представи по-добре от очакванията въпреки негативния ефект от търговската политика върху САЩ.

Европа също отчете по-добри резултати спрямо предходната година, макар Германия да остана най-слабата икономика заради спада в индустрията. Най-силно представяне показа Индия. В Китай растежът вероятно ще е около или под 5%, но по-добър от първоначалните опасения. За 2026 г. се очаква забавяне, но не и рецесия.

Даниел Василев, икономист:

През 2025 г. ключова роля изиграха политиките на централните банки, включително промяната от количествени свивания към нови форми на ликвидна подкрепа, което създава риск от бъдеща инфлация.

В същото време митата и геополитическото напрежение продължиха да тежат върху глобалната търговия. Под повърхността много икономики остават слаби – Германия, Франция, Великобритания и Япония са изправени пред структурни проблеми, а Китай има собствени предизвикателства.

В България инфлацията остава висока, индустрията отслабва и рискът за личните финанси се увеличава. Затова 2026 г. изисква предпазливост и разумно управление на личния бюджет.

Още от коментарите вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.