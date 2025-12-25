Какво интересно се случи в технологичната индустрия през 2025 г.?

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

Безспорно 2025 г. беше годината на изкуствения интелект (AI), но вълнуващи и важни неща се случиха и в други части на индустрията. Станахме свидетели на безпрецедентната намеса на политици в корпоративните въпроси на ключови компании, продължаващи битки за надмощие, дори се заговори за оставки на ключови технологични лидери. Ето част от нещата, които ни направиха силно впечатление през последните 12 месеца и защо ги смятаме за важни.

Нова структура на OpenAI и път към IPO

Снимка: Bloomberg

След редица спорове и скандали между Илон Мъск и главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, стартъпът за изкуствен интелект най-сетне успя да промени своята структура. Това се оказа една от най-сложните корпоративни трансформации в технологичния сектор през 2025 г., целяща най-вече да премахне ограниченията за печалба на инвеститорите и да даде по-лесен достъп до огромния капитал, от който се нуждае OpenAI, за да развива технологията си и да прави центрове за данни.

Въпреки че в началото беше създадена като организация в обществена полза, OpenAI бързо осъзна, че се нуждае от друга структура, за да набира по-лесно пари. Така започна сагата с преструктурирането, която веднага попадна в полезрението на Илон Мъск – някогашен съосновател на стартъпа, който днес е сред най-големите противници на Сам Алтман.

По-любопитното е, че с промяната в структурата Microsoft се сдоби с по-голям дял в OpenAI. Технологичният гигант, който първоначално подкрепи OpenAI с инвестиция за 13 млд. долара, вече държи 27% от акциите ѝ. Промяната също така отключва вратата за нещо наистина важно за OpenAI – пътят към първично публично предлагане (IPO), за което на Wall Street се говори все повече. Въпреки че няма конкретна дата, нито категорично обещание и срокове от страна на компанията, все повече се спекулира, че може да видим OpenAI на борсата още през 2026 г.

AI фабриките в ЕС

Снимка: Bloomberg

След години на изоставане от САЩ и Китай в редица технологични сфери Европейският съюз реши да се задейства по отношение на изкуствения интелект. Освен че прие първия в света Закон за изкуствения интелект, блокът заложи и на интересен ход за изграждането на т.нар. AI фабрики. Такива ще бъдат изградени в България, Австрия, Франция, Германия, Полша и Словения срещу обща национална и европейска инвестиция от 485 млн. евро.

България спечели проект за 90 млн. евро. Проектът пък е резултат на съвместната работа между "София Тех Парк" и Института за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT). Идеята на ЕС е да увеличи броя на AI фабриките, а те да са подкрепени от мрежата от суперкомпютри на Стария континент. Зад всичко това стои намерението да се обединят ключови елементи, свързани с AI – от кадрите, през изчислителната мощност, до данните.

Превръща ли се AI в балон, който ще се спука?

Снимка: Bloomberg

След средата на годината се заговори все повече за AI балон, като мнозина на Wall Street се опасяват, че сегашната ситуация прилича твърде много на тази от дотком балона. Огромните инвестиции в центрове за данни и все по-скъпи AI чипове водят до рекордни сделки, както и до изстрелващи се в космоса оценки на компаниите. Това кара анализаторите и инвеститорите да се чудят дали не наближава пукането на балона на изкуствения интелект.

Засега никой не може да каже със сигурност. Онова, което вълнува всички на пазарите, обаче е кой ще оцелее, след като при дотком балона част от най-големите играчи пострадаха сериозно. Наскоро лидерът на Alphabet Сундар Пичай изказа мнението, че няма да има компания, която да не бъде засегната, ако се стигне до срив. По думите му инвестиционният бум в момента се отличава с известна „нерационалност“, но все пак индустрията може да преживее подобни инвестиционни цикли.

TikTok драмата в САЩ продължи с пълна сила

Снимка: Bloomberg

Драмата с TikTok в САЩ, която започна през 2020 г., не стихва пет години по-късно. През първия президентски мандат на Доналд Тръмп услугата за кратки видеа, използвана активно от над 170 млн. американци, получи ултиматум да продаде активите си в САЩ или рискува да бъде блокирана. Малко след това на власт дойде Джо Байдън, при когото не се случи нищо съществено в този план, освен спирането на услугата за кратко и връщането ѝ към живот в Америка веднага след встъпването в длъжност на Тръмп. Така топката отново попадна в ръцете на републиканеца, който изглежда все по-решен сделката да облагодетелства приближения до него главен изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън.

В края на 2025 г. компанията на Елисън, компанията за частни капиталови инвестиции Silver Lake и базираната в Абу Даби MGX сключиха споразумение за създаването на съвместно дружество, което да поеме контрола над американските активи на приложението. Новата компания носи името TikTok USDS Joint Venture, като идеята е китайският собственик на TikTok – ByteDance, да запази 19,9% дял.

През септември американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че активите на TikTok в САЩ са оценени на около 14 млрд. долара, което изненада неприятно мнозина. Факт е обаче, че TikTok драмата ще се пренесе със сигурност и през 2026 г., когато най-сетне можем да видим някакво по-съществено развитие по този казус. Големият въпрос, който продължава да стои, е кой и как ще управлява привлекателния алгоритъм на работа на китайската услуга.

