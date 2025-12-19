Wall Street приветства следващата стъпка по сделката за TikTok

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
23:55 | 19.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Водещите индекси на американската фондова търговия затвориха последната сесия от седмицата с ръстове на фона на съгласието на TikTok да продаде своята дейност в САЩ на Oracle и инвестиционната компания Silver Like. Новата компания ще се казва TikTok USDS, а крайният срок за финализиране на сделката е 22 януари 2026 година, съобщи CNBC. Агенцията има достъп до съобщение, изпратено до служителите в китайската компания.

Това насърчи търговията с акциите на Oracle, чиято цена се повиши с 6,6% до почти 192 долара за брой.

В резултат индексът Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, се повиши с 1,31% до 23 307,62 пункта. За Dow Jones ръстът е от 0,38 на сто до 48 134,89 пункта, а широкият S&P 500 добави 0,88% и затвори седмицата на ниво от 6834,5 пункта.

На петролните пазари търговията е под влияние на ситуацията около Венецуела. Американският президент Доналд Тръмп нареди блокада на движението на петролните танкери, за да бъдат спазени санкциите, наложени от САЩ срещу управлението на Николас Мадуро. Днес той коментира, че не е обявил война на Венецуела, а Bloomberg съобщава, че решителността на Вашингтон може да бъде тествана скоро, след като танкер, идващ от Русия, акостира край комплекс с рафинерия във Венецуела.

Корабът е от т.нар. "сенчест флот" и идва от Русия, пренасяйки разредители за тежкия венецуелски петрол. Влияние оказват и данните за ударен от дрон танкер в Средиземно море.

Това предизвика повишение на цената на петрола с около 1%, но като цяло за седмицата има спад от около 1%, показват изчисленията на Bloomberg. Американският лек суров петрол (WTI) затвори с цена от 56,66 долара за барел. Европейският "Брент" достигна до 60,47 долара за барел. През седмицата и двата водещи сорта на световните пазари отбелязаха най-ниската си цена от години след очакванията за близък мир в Украйна.

На валутните пазари доларът върна част от загубите през седмицата. Търговията с еврото се извършва при 1,171 долара за брой. Един британски паунд се разменя при 1,337 долара.

Цената на златото се повишава мнимално до 4369 долара за тройунция.

Последна актуализация: 00:20 | 20.12.25 г.
