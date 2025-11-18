Пичай: Спукване на AI балон ще засегне всички компании, включително и Google

Всяка компания ще бъде засегната, ако се спука AI балон, заяви пред ВВС ръководителят на компанията майка на Google - Alphabet, Сундар Пичай.

Той коментира, че макар растежът на инвестициите в изкуствен интелект да е бил „изключителен момент“, в сегашния бум на AI има известна „нерационалност“. Това се случва на фона на опасенията в Силициевата долина и извън нея от балон, тъй като стойността на технологичните компании в областта на изкуствения интелект се повиши значително през последните месеци и компаниите харчат големи суми за бързо развиващата се индустрия.

На въпрос дали Google ще бъде имунизирана от въздействието при спукване на AI балон Пичай отговори, че технологичният гигант може да преживее тази потенциална буря, но също така отправи предупреждение: „Смятам, че нито една компания няма да остане незасегната, включително и ние“.

В обширно ексклузивно интервю в централата на Google в Калифорния той засегна темите за енергийните нужди, забавянето на климатичните цели, инвестициите във Великобритания, точността на AI моделите и ефекта на AI революцията върху работните места.

Пичай говори в момент, когато вниманието към състоянието на AI пазара никога не е било по-силно.

Книжата на Alphabet удвоиха цената си за седем месеца до 3,5 трлн. долара, тъй като пазарите станаха по-уверени в способнотта на гиганта в областта на търсенето да отблъсне заплахата от собственика на ChatGPT, OpenAI.

Особено внимание се обръща на разработените от Alphabet специализирани суперчипове за изкуствен интелект, които се конкурират с тези на Nvidia, управлявана от Дженсън Хуанг, която неотдавна достигна първата в света оценка от 5 трлн. долара.

С нарастването на оценките някои анализатори изразиха скептицизъм относно сложната мрежа от сделки на стойност 1,4 трлн. долара, сключени около OpenAI, която се очаква да има приходи тази година под една хилядна от планираната инвестиция.

Изказването на Пичай повтаря това на председателя на Федералния резерв Алън Грийнспан от 1996 г., който предупреждава за „нерационален ентусиазъм“ на пазара по време на бума на дотком компаниите и много преди срива на този пазар през 2000 г.

Стойността на първите интернет компании се повиши в края на 90-те години на миналия век на фона на вълна от оптимизъм към новата по това време технология. Но когато дотком балонът се спука, цените на акциите се сринаха и няколко компании фалираха, което доведе до загуба на работни места.

Пичай заяви, че индустрията може да преодолее инвестиционни цикли като този. „Можем да погледнем към интернет в момента. Ясно е, че имаше прекомерни инвестиции, но никой от нас не би поставил под съмнение значението на интернет“, обеляза той. „Очаквам същото да се случи и с изкуствения интелект. Мисля, че в такъв момент е рационално да има и елементи на ирационалност“, допълни Пичай.

Той говори след предупреждението на Джейми Даймън, ръководител на американската банка JP Morgan, който заяви пред ВВС миналия месец, че инвестициите в изкуствен интелект ще се изплатят, но част от парите, вложени в индустрията, „вероятно ще бъдат загубени“.

Пичай отбеляза, че уникалният модел на Google да притежава собствен „пълен набор“ от технологии – от чипове до данни от YouTube, модели и авангардна наука, означава, че компанията е в по-добра позиция да преодолее всякакви сътресения на пазара на изкуствен интелект.

Технологичният гигант разширява присъствието си и във Великобритания. През септември Alphabet обяви, че ще инвестира в изкуствен интелект във Великобритания, като за следващите две години ще отдели 5 млрд. паунда за инфраструктура и научни изследвания.

По думите на Пичай, Alphabet ще развива най-съвременни научни изследвания във Великобритания, включително в ключовия си отдел за изкуствен интелект DeepMind в Лондон.

За първи път Google ще предприеме „с течение на времето“ стъпка, за която настоява правителството, за да „обучи своите модели“ във Великобритания – ход, който според министрите ще утвърди страната като третата „свръхсила“ в областта на изкуствения интелект след САЩ и Китай.

„Ангажирани сме да инвестираме значително във Великобритания“, изтъкна Пичай.

Но той също така предупреди за „огромните“ енергийни нужди на изкуствения интелект, които според Международната агенция за енергия са съставлявали 1,5% от световното потребление на електрическа енергия миналата година.

Пичай счита, че са необходими действия за развиване на нови енергийни източници и разширяване на енергийната инфраструктура. „Не искаме да ограничаваме икономиката, базирана на енергията, и смятам, че това ще има последствия“, отбеляза той.

Пичай призна също, че големите енергийни нужди на разширяващите се компании за изкуствен интелект означават, че има отклонение от климатичните цели на компанията, но изтъкна, че Alphabet все още има за цел да постигне нулеви нетни емисии до 2030 г. чрез инвестиции в нови енергийни технологии.

„Темпът, с който се надявахме да постигнем напредък, ще бъде засегнат“, отбеляза той. „AI ще засегне и работата такава, каквато я познаваме“, счита Пичай и го нарече „най-значимата технология“, върху която човечеството е работило.

„Ще трябва да се справим с обществени сътресения“, каза той и добави, че това също „ще създаде нови възможности“. „Тя ще се развива и ще промени определени професии, а хората ще трябва да се приспособят“, счита Пичай. Тези, които се приспособят към изкуствения интелект, „ще се справят по-добре“.

„Няма значение дали искате да станете учител или лекар. Тези професии ще продължат да съществуват, но хората, които ще се представят добре във всяка от тях, са тези, които ще се учат да използват тези инструменти“, изтъкна той.