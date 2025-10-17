Печалба от паника: защо някои фондове чакат спукването на AI балона

Impax Asset Management Group е в позиция да се възползва, ако опасенията от балон, свързан с изкуствения интелект (AI), предизвикат внезапно отдръпване от големите техногични компании, твърди главният изпълнителен директор на компанията Иън Сим, цитиран от Bloomberg.

Компанията за управление на активи на стойност 35 млрд. долара, която се фокусира върху нисковъглеродни, устойчиви инвестиционни стратегии, "вече вижда признаци, че тези ползи се проявяват“, допълва Сим в интервю.

Рискът от надуването на балон вътре в технологичните гиганти, тласкащи напред развитието на технологията, е повтаряща се тема в разговорите на инвеститорите напоследък, смята Сим. Причината е, че стотици милиарди долари се насочват към технологии, чиято способност да генерират устойчива печалба все още е до голяма степен неизпитана. Засега обаче страхът от пропускане на възможността предизвика достигането на зашеметяващи оценки от фирмите.

Заедно т. нар. Великолепна седморка – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Tesla – отговаря за около 45% от индекса Nasdaq 100.

„Голям брой собственици на активи са притеснени от стеснения пазар и се стремят да диверсифицират експозицията си към акции чрез портфейли, различни от Великолепната седморка“, казва Сим. „Пазарът не може да продължава да бъде толкова стеснен“.

През последните години Impax преживя труден период, тъй като нисковъглеродните инвестиции, които не се оказаха успешни, бяха последвани от загуба на партньори. Компанията за управление на активи приключи 2024 г. със загуба на договора си със St. Jame’s Place, представляваща портфолио от близо 6 млрд. долара, която в крайна сметка отиде при Schroders. Impax също така отбеляза отлив на фондове, управлявани от BNP Paribas Asset Management, и на значителни обратни изкупувания на акции от клиенти в Северна Америка, сочи докладът ѝ за полугодието.

Миналата година Сим призна, че Impax е закъсняла с осъзнаването на потенциала за ръст на Nvidia и се е възползвала от временния спад в цената на акциите на компанията, за да започне да трупа дял. Но мениджърът на активи като цяло е останал встрани от възхода на големите технологични компании, което според Сим му е позволило да диверсифицира портфолиото си по начин, който сега го прави по-малко уязвим на потенциална разпродажба.

„Impax определено е насочена към дефанзивен растеж и може би към малки и средно капитализирани компании, като се прицелва в сектори като промишлеността, суровините и далеч от дигиталните технологии“, посочва той.

Докато Impax чака да види как ще се развият оценките на големите технологични компании, Сим казва, че мениджърът на активи все още наблюдава известен отлив сред дребните инвеститори, „които не мислят математически или може би дори стратегически“ за управлението на риска.

Същевременно той твърди, че има възможност за спечелване на институционални клиенти, тъй като някои собственици на активи в Европа изтеглят присъствието си от американски мениджъри, отдръпнали се от климатичните съюзи.

„Развълнувани сме от потоците от нови бизнеси, особено в институционалната сфера“, казва той.

Фондът Impax Global Environmental Markets, с активи от около 2 млрд. долара, е нараснал с приблизително 13% тази година. Той притежава книжа на различни компании, включително Microsoft и Nvidia, както и по-традиционни зелени акции като Schneider Electric, Xylem и Waste Management.

Impax предлага и инвестиции в частен капитал в чиста енергия - сектор, който се възстановява, тъй като изкуственият интелект подхранва търсенето на производство на електроенергия. Индексът S&P Global Clean Energy Transition се е повишил с около 40% тази година в сравнение с 11% ръст на индекса S&P 500. Междувременно S&P Global Oil е записал ръст от по-малко от 5% за същия период.

„Има енергиен дефицит в голяма част от западния свят, и особено в САЩ, отчасти обусловен от търсенето на нови центрове за данни“, посочва Сим. „И, разбира се, има голям интерес към енергийната ефективност, като се има предвид, че цените на енергията, по-специално цените на електроенергията, са се повишили много силно.“