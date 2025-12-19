TikTok подписа споразумение за ново съвместно дружество в САЩ

Китайският собственик на TikTok ByteDance подписа обвързващи споразумения за създаване на съвместно дружество, което ще предаде контрола върху дейността на американското приложение на TikTok на американски и глобални инвеститори в голяма крачка към избягване на забраната в САЩ и прекратяване на години на несигурност, предава Ройтерс.

Сделката е важен момент за приложението за кратки видеоклипове, което се използва редовно от над 170 млн. американци след години на борби, които започнаха през август 2020 г., когато президентът Доналд Тръмп за първи път се опита без успех да забрани платформата поради опасения за националната сигурност на САЩ.

Подробностите по сделката са в унисон с очертаните през септември, когато Тръмп отложи до 20 януари прилагането на закона, който забранява приложението, ако китайските му собственици не го продадат в рамките на усилията за изтегляне на активите на TikTok в САЩ от глобалната платформа. Той заяви също, че сделката отговаря на условията за продажба на активи съгласно закон от 2024 г.

Новата американска компания ще бъде оценена на около 14 млрд. долара, съобщи вицепрезидентът Джей Ди Ванс през септември. Това беше под прогнозите на анализаторите, а окончателната цифра не беше оповестена в четвъртък.

Съгласно споразумението американски и глобални инвеститори, включително гигантът в облачните изчисления Oracle, компанията за частни капиталови инвестиции Silver Lake и базираната в Абу Даби MGX ще притежават 80,1% от новата TikTok USDS Joint Venture, а ByteDance ще запази 19,9%.

Въпроси за продължаващата роля на Китай

Белият дом заяви през септември, че новото съвместно дружество ще управлява американското приложение TikTok, но остават въпроси относно сделката, включително бизнес отношенията между новото съвместно дружество и ByteDance. В четвъртък Белият дом препрати въпросите относно сделката към TikTok.

Главният изпълнителен директор на TikTok Шу Зи Чу е уведомил служителите, че съвместното дружество ще „функционира като независима организация с правомощия относно защитата на данните, сигурността на алгоритмите, модерацията на съдържанието и софтуерното осигуряване в САЩ“, според меморандум, видян от Ройтерс.

Чу добави, че американските структури на TikTok Global „ще управляват глобалната оперативна съвместимост на продуктите и определени търговски дейности, включително електронната търговия, реклама и маркетинг“ отделно от съвместното дружество.

Ръш Доши, който е работил в Съвета за национална сигурност при президента Джо Байдън, казва, че не е ясно дали алгоритъмът е бил прехвърлен, лицензиран или все още е собственост и се контролира от Пекин, като Oracle просто осигурява „наблюдение“.

През септември китайски медии съобщиха, че ByteDance ще продължи да играе важна или оперативна роля. Китайско финансово списание съобщи, позовавайки се на близки до сделката хора, че ByteDance планира да създаде американско подразделение на TikTok, което ще получава част от приходите от новото съвместно дружество TikTok.

Сделката, която трябва да бъде финализирана на 22 януари, ще сложи край на години на усилия да се принуди ByteDance да се раздели с американския си бизнес поради опасения за националната сигурност.

Конгресменът от Републиканската партия Джон Муленаар, който председателства Специалната комисия за Китай в Камарата на представителите, заяви по-рано, че ще приеме ръководството на новото юридическо лице на TikTok за изслушване през 2026 г.

Споразумението за дейността на TikTok в САЩ включва назначаването от ByteDance на един от седемте членове на борда на новото юридическо лице, като американци заемат по-голямата част от останалите места.

Oracle ще действа като „надежден партньор по сигурността“, отговорен за одитиране и валидиране на съответствието, включително „защита на чувствителни данни на потребители от САЩ, които ще се съхраняват в надеждна и сигурна облачна среда в САЩ, управлявана от Oracle“, съобщи TikTok в меморандума до служителите.

„Придобиване от милиардер“

Тръмп приписа на TikTok заслугата за победата си на изборите миналата година и има над 15 млн. последователи в личния си TikTok акаунт. Белият дом също създаде официален TikTok акаунт през август.

Сенаторът от Демократическата партия Елизабет Уорън заяви, че има много въпроси без отговор по сделката.

„Тръмп иска да предаде още по-голям контрол върху това, което гледате, на приятелите си милиардери. Американците заслужават да знаят дали президентът е сключил още една задкулисна сделка за това милиардерско поглъщане на TikTok“, заяви тя в социалната мрежа Х.

Тръмп поддържа близки отношения с милиардера и главен изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън и семейството му. Paramount Skydance се опитва да придобие Warner Bros Discovery в рамките на контраоферта за придобиване с финансовата подкрепа на семейство Елисън.

Тръмп заяви през септември, че Майкъл Дел, основателят, президент и главен изпълнителен директор на Dell Technologies, Рупърт Мърдок, почетен президент на News Corp, и „вероятно четирима-петима инвеститори от световна класа“ ще бъдат част от сделката. Не е ясно дали Дел и Мърдок са участвали в окончателната сделка.