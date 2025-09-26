Оценката на TikTok US от 14 млрд. долара шокира инвеститорите

Оценката от 14 млрд. долара, която администрацията на Тръмп даде за американския бизнес на TikTok, е доста под прогнозите, което изненадва инвеститорите. Те твърдят, че сделка на тази цена би била изгодна за потенциални купувачи, включително Oracle на Лари Елисън и партньора Silver Lake Management, пише Bloomberg.

Грубата оценка, цитирана от вицепрезидента Джей Ди Ванс днес, бледнее в сравнение с предишните оценки, които се доближаваха до 40 млрд. долара. Ванс направи коментара, когато президентът Доналд Тръмп предложи план американски инвеститори да купят американския бизнес от китайския интернет гигант ByteDance.

Ванс призна, че купувачите „в крайна сметка“ ще определят сумата. Въпреки че очакваните купувачи вероятно биха приветствали подобна ниска оценка, ByteDance и останалите инвеститори може да я намерят за забавна, ако не и обидна.

Ашвин Бинвани, който е основател на Alpha Binwani Capital и не притежава акции в ByteDance, твърди, че предложението „може да бъде най-подцененото технологично придобиване на десетилетието“. Той посочва, че посочената сума отразява една трета от реалната стойност на TikTok. „Според всеки основен финансов показател и сравнение с конкуренти, тази цена изглежда значително несъответстваща с реалността“, коментира Бинвани.

Платформата за споделяне на видеа на TikTok се нарежда сред най-популярните социални мрежи в САЩ въз основа на средното дневно потребление на приложението.

Оценяването ѝ винаги е било трудно, особено предвид сложността на алгоритъма за съдържание на приложението. Но дори и според най-консервативните оценки, операциите на компанията в САЩ - най-печелившият пазар на фирмата със 170 млн. активни потребители - генерира приходи над 10 млрд. долара годишно.

Така че при тази оценка от 14 млрд. долара, американският бизнес на TikTok би имал съотношение цена-продажби от приблизително 1,4 пъти, в съответствие със зрели компании с по-слаб растеж като Exxon Mobil и General Mills. За сравнение Meta Platforms се търгува на около 10 пъти приходите от продажби, докато компанията майка на YouTube Alphabet - 8 пъти.

„Предложената стойност изглежда като грабеж посред бял ден“, коментира Вей-Сърн Линг, старши съветник в Union Bancaire Privee.

Сделката, която трябва да бъде финализирана в рамките на 120 дни, ще превърне TikTok US в ново съвместно предприятие, където делът на ByteDance ще бъде намален до по-малко от 20%, за да се вземат предвид опасенията за националната сигурност на САЩ. Въпреки че Тръмп заяви, че китайският му колега Си Дзинпин е дал благословията си, Пекин все още не е заявил публично дали е дал одобрение за сделката.