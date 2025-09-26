Тръмп подписа указ за TikTok, бъдещата компания се оценява на 14 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напредна с плановете американски инвеститори да закупят дейността на TikTok в САЩ от китайския му собственик ByteDance. Официални лица определиха потенциалната стойност на сделката на 14 млрд. долара и очертаха мерки за гарантиране на сигурността на новата компанията, съобщава Bloomberg.

В указ, подписан в четвъртък в Белия дом, Тръмп заяви, че сделката е в съответствие със закон от 2024 г., който изисква ByteDance да се откаже от контрола над популярната платформа за споделяне на видеоклипове или тя да бъде забранена в САЩ. Тръмп също така повтори, че е получил одобрението на своя китайски колега Си Дзинпин за сделката.

„Имах много добър разговор с президента Си“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом. „Говорихме за TikTok и други неща, но говорихме за TikTok и той ни даде зелена светлина“.

Сделката, която Тръмп се опитва да финализира, ще отдели бизнеса на TikTok в САЩ в ново дружество, базирано в САЩ, притежавано главно от американски инвеститори. Делът на ByteDance ще се свие до по-малко от 20%, както изисква законът за националната сигурност. Продажбата ще помогне да се изпълни предизборното обещание на Тръмп и ще премахне един дразнител в отношенията с Китай.

Тръмп и други американски официални лица подчертаха, че споразумението ще защити данните на американските потребители, като Oracle ще отговаря за съхранението на информацията им в защитен облак и ще помага на новата TikTok компания да защити софтуера за препоръки на приложението от чуждестранно влияние.

Китайското посолство във Вашингтон отговори на последните коментари на Тръмп, като повтори предишното си изявление по въпроса. „Американската страна трябва да осигури отворена, справедлива и недискриминационна среда за китайските инвеститори“, се казва в изявлението.

Ключовите елементи на сделката остават неясни, включително съставът на групата купувачи. Oracle, Silver Lake Management LLC и инвестиционната компания MGX, базирана в Абу Даби, водят преговори за инвестиране в TikTok US и получаване на места в борда на новото дружество, посочват запознати с дискусиите източници, които предупреждават, че преговорите остават неясни.

Друг нерешен въпрос е цената на новата американска компания: вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който изигра централна роля в изготвянето на сделката, заяви в четвъртък, че сделката ще я оцени на около 14 млрд. долара.

„В крайна сметка инвеститорите ще вземат решение за това в какво искат да инвестират и каква е според тях подходящата стойност“, каза Ванс.

Оценката на Ванс е значително по-ниска от някои предишни прогнози, които оценяваха дейността на компанията в САЩ на около 35 до 40 млрд. долара. Оценяването на дейността на TikTok в САЩ винаги е било трудно поради несигурността около технологията, свързана с всяка сделка, и по-специално около алгоритъма за съдържание на приложението.

Указът дава на страните 120 дни за сключване на сделката, което е петото удължаване на крайния срок, предоставено от Тръмп, и тества границите на закона за продажба или забрана, който позволява само едно прекъсване на прилагането. Сделката трябва да бъде сключена до края на януари, повече от година след влизането в сила на закона.