Купувачите на TikTok в САЩ ще включват Oracle, Silver Lake и Andreessen

Американските дейности на TikTok ще бъдат придобити от консорциум, в който влизат Oracle, Andreessen Horowitz и частната инвестиционна компания Silver Lake Management, съгласно споразумение, което президентът Доналд Тръмп ще обсъди с китайския президент Си Дзинпин тази седмица, предава Bloomberg.

Рамковото споразумение, обявено от висши американски и китайски служители след двудневни преговори в Мадрид, ще създаде американска версия на популярното приложение за социални медии. Oracle, компанията за рисков капитал Andreessen и Silver Lake ще притежават дялове в новото дружество, посочват запознати източници.

Ако бъде финализирана, сделката ще разреши един от спорните въпроси в отношенията между Пекин и Вашингтон и ще помогне да се определи съдбата на най-ценната нелистната компания в Китай – стартъп на стойност 400 млрд. долара, чийто видео продукт спечели около 170 млн. предимно млади американски потребители, преди да бъде обявен за заплаха за националната сигурност.

Съгласно първоначалното споразумение делът на ByteDance в TikTok ще спадне под 20%, за да отговори на американския закон от 2024 г., който изисква от базираната в Пекин компания да се раздели със собствеността си или ще бъде забранена на американския пазар. След финализирането на сделката потребителите на приложението ще мигрират към нова платформа, заяви източник, запознат с подробностите по сделката.

Американските инженери на TikTok тестват това ново приложение, което ще възпроизвежда алгоритмите за препоръки, които направиха платформата толкова популярна, казва източникът. Като част от рамковото споразумение ByteDance ще лицензира технологията, която стои зад това, заяви представител на Пекин.

От страна на САЩ сделката предвижда Oracle да продължи да предоставя облачни услуги за TikTok – бизнес, който се е превърнал в стабилен източник на приходи за базираната в Остин компания. Oracle вече работи с TikTok за хостинг на потребителски данни в САЩ и други страни като част от многомилиардно партньорство, което TikTok нарича Project Texas.

Остават обаче много други неизвестни – не на последно място цената на един от най-доходоносните бизнеси на ByteDance. Дейността в САЩ е оценена на около 35 млрд. до 40 млрд. долара, въпреки че технологичните оценки се повишават бързо с настъпването на бумът на изкуствения интелект.

Не е ясно и колко всеки потенциален инвеститор ще придобие в рамките на сделката. Oracle, например, планира да вземе малък дял в новото дружество, според един от източниците.

Акциите на американската компания поскъпнаха с 5,9% в Ню Йорк във вторник, преди да заличат по-голямата част от ценовия си ръст. Цената на акциите се е вдигнала с 84% от началото на годината благодарение на възходящия бизнес с облачна инфраструктура.

Висш служител на Белия дом заяви, че всички подробности по рамковото споразумение трябва да се разглеждат като спекулации, освен ако не бъдат обявени от администрацията. Представители на TikTok, Oracle, Andreessen и Silver Lake не са отговорили на исканията за коментар.

След повече от година подготовка, окончателното споразумение ще позволи на TikTok да продължи да работи за американските потребители, макар че лишава ByteDance от контрол над ключов чуждестранен актив в момент, в който компанията търси потребители и трафик, за да развива по-широки инициативи в областта на изкуствения интелект и търговията.

Конкретните условия на споразумението и дали то ще отговаря на изискванията на закона за националната сигурност остават неясни. Но желанието да се оспори Тръмп по правен или политически път заради подхода му към TikTok е отслабнало. Президентът приписва на приложението заслугата за повишаване на популярността му сред по-младите избиратели и запечатването на победата му на изборите през ноември.

За да спечели време за приключване на сделката, Тръмп отложи крайния срок, в който ByteDance трябва да се раздели с дейността на TikTok в САЩ. Съгласно удължаването, обявено във вторник – четвъртото от януари насам – компанията има срок до 16 декември да сключи сделка, преди да влезе в сила националната забрана.

Тръмп предостави отсрочка, въпреки че законът от 2024 г. позволява само едно удължаване с 90 дни. Тази позиция е в противоречие с двупартийния консенсус зад разпоредбата за продажба или забрана и повдига въпроси дали многократните удължавания от страна на президента са законни.

Финансовият министър Скот Бесънт заяви в интервю за CNBC, че сделката е подобна на търговските условия, които бяха договорени по-рано през годината, и посочи, че според него Тръмп и Си ще финализират споразумението тази седмица.

„Тази сделка нямаше да бъде сключена без подходящи гаранции за националната сигурност на САЩ“, заяви Бесънт. „Изглежда, че успяхме да задоволим и интересите на Китай.“