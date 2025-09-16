Сделката за TikTok в САЩ ще включва нови инвеститори в ByteDance

Рамковото споразумение за социалната мрежа TikTok ще включва нови инвеститори, както и досегашни такива в китайската компания майка ByteDance, твърдят източници на CNBC.

Очаква се сделката да бъде финализирана в следващите 30 до 45 дни, допълват източниците, които са пожелали да останат анонимни, защото подробностите за преговорите са конфиденциални. Като част от споразумението Oracle ще запази своята облачна сделка с платформата, допълват те.

Белият дом, TikTok и Oracle не са отговорили веднага на запитването за коментар.

Бъдещето на TikTok в САЩ е несигурно от 2024 г., когато Конгресът прие законопроект, който постановява забрана на платформата, освен ако китайският ѝ собственик ByteDance не се откаже от активите си в САЩ. Властите във Вашингтон са загрижени, че китайското правителство може да получи достъп до чувствителни данни за американските потребители или да манипулира съдържание в платформата.

Преговорите за сделката се проточиха, а президентът на страната Доналд Тръмп удължи крайния срок три пъти, откакто встъпи в длъжност през януари.

Новите подробности за споразумението станаха ясни, след като американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в понеделник, че САЩ и Китай са постигнали „рамково“ споразумение за TikTok.

Днес Бесънт коментира, че търговските условия са в сила от март или април, но китайците са ги замразили след митническите драми с Тръмп.

През януари Ройтерс съобщи, че Белият дом е избрал Oracle да отговаря за събирането на данни от TikTok и актуализациите на софтуера ѝ, като част от сделка.

Преди време Тръмп заяви, че би бил отворен за идеята председателят на Oracle Лари Елисън да купи активите на TikTok в САЩ.