Георги Ангелов: Манипулацията в социалната мрежа TikTok е много лесна

Манипулацията в социалната мрежа TikTok е много лесна – достатъчно е да се изгради мрежа и да се купят интеракции – харесвания, гледания, коментари, които не са никак скъпи и има голям пазар за тях. За това предупреди Георги Ангелов, старши анализатор в Sensika Tchnologies, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че TikTok се бори с тези практики – собственият му доклад до европейските институции показва колко голяма е манипулацията при избори. „От около 1,4 млн. българи, които използват социалната мрежа, над 240 хил. акаунта са изтрити като неактивни. Това са над една пета от всички акаунти и можем да си представим каква е била манипулацията с тях“, даде пример Ангелов.

Той обясни, че „при TikTok има свръхперсонализиран алгоритъм, при който няколко инфлуенсъри с много последователи могат да въведат всякакви теми. „Когато се налеят много гледания, харесвания и коментари, алгоритъмът решава, че това съдържание е много важно, показва го на много хора и така се постига лавинообразен ефект“, поясни как работят манипулациите в TikTok анализаторът. Той добави, че могат да се използват различни фалшиви акаунти и инфлуенсъри, които произвеждат съдържание, чиято намеса във филми или откъси от сериали да повлияе с видеа за определен кандидат на избори.

Ангелов подчерта, че смесването на съдържание е характерно за мрежите за дезинформация, тъй като така то минава по-лесно през филтрите на хората, които нямат дълбоки познания за политиката. По думите му друг способ за манипулация е отвличането на хаштагове. „TikTok работи с хаштагове, чрез които показва съдържание на хора, включително чрез силно регионално таргетиране. Това е силен начин за въздействие, тъй като хората в по-малките градове се чувстват изолирани и възприемат това като израз на персонално внимание“, отбеляза анализаторът.

Ангелов засегна темата за противодействие и регулации, чиито механизми да предпазят хората от манипулации. „ЕС има инструменти за бърза реакция, включително Актът за цифровите услуги (DSA), но вероятно се страхува да ги използва, тъй като може да бъде обвинен в цензура“, коментира той. Според него е важно да се работи и със самите платформи, които са обещали да се борят с възможностите за манипулация, тъй като в противен случай подлежат на санкции.

Кога България ще въведе регулации, свързани със социалните мрежи? Доколко у нас има изградени система и процедури за борба с дезинформацията в социалните мрежи? Ще има ли един модел, в който всяка държава да има отговорност за собствените си вътрешен ред и национална сигурност? Колко време потребителите на TikTok у нас остават в социалната мрежа? Защо е важно създаването на цифрова идентичност?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.