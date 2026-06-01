Nvidia навлиза с нов чип на пазара на лаптопи, изправяйки се срещу Intel и AMD

Nvidia навлиза на пазара на персонални компютри с нов чип, чиято цел е да разчупи монополната хватка на технологиите на Intel в тази сфера и да модернизира компютрите за ерата на изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

От тази есен новият RTX Spark Superchip на Nvidia ще дебютира в лаптопи и настолни компютри на водещи марки, включително Dell Technologies и Lenovo Group, заяви главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг на изложението Computex в Тайпе. Продуктът е комбинация от микропроцесор и графичен чип, създаден с помощта на тайванската MediaTek, който ще работи с операционната система Windows for Arm на Microsoft.

Като доминиращ играч в центровете за данни, Nvidia прави нов опит на пазара на процесори за персонални компютри след предишен опит, който се провали преди повече от десетилетие. Този път компанията го прави от позиция на сила, способна да посвети повече ресурси, отколкото всеки настоящ или потенциален конкурент, като например Qualcomm с линията си от Snapdragon продукти за персонални компютри. За Nvidia това начинание допълва усилията ѝ да запази централната си роля в развитието и използването на изкуствения интелект.

Базираната в Санта Клара, щата Калифорния, компания заяви, че първите нови лаптопи, произведени с RTX Spark, ще бъдат насочени към премиум сегмента и ще бъдат създадени така, че да елиминират компромисите на конкуренцията. Ефективността на чипа означава, че производителите на персонални компютри ще могат да предлагат изключително мощни машини, които все пак са тънки и леки. Последващите версии на технологията ще позволят и по-широк ценови диапазон, заяви Nvidia.

RTX Superchip ще разполага с централен процесор с до 20 изчислителни ядра и графичен процесор от поколението Blackwell с 6144 ядра. Двата компонента ще споделят вградена памет, което ще им позволи по-ефективно да обработват големи модели с изкуствен интелект и игри от висок клас. Те ще използват интерфейса NVLink на Nvidia за комуникация, като по този начин ще внесат част от технологията на центровете за данни в персоналните компютри. Дизайнът на чипа ще бъде произведен от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., като се използва технологията 3N на компанията.

Nvidia заяви, че работи с Microsoft от години, за да подготви новите устройства и да осигури софтуерна поддръжка, която ще направи така, че използването на технологията на Arm Holdings най-накрая да се наложи в света на Windows PC. Microsoft и Qualcomm заедно промотират подобни компютри от повече от година, макар и с ограничен ефект. Извън гамата Mac на Apple повечето компютри използват процесори, произведени от Intel или AMD. Предимството на Arm пред тези утвърдени производители е много по-добрата енергийна ефективност, но компанията изостава по отношение на софтуерната съвместимост.

Новите устройства, базирани на Nvidia, ще могат по-добре да се справят с AI моделите и функционалността в често използваните софтуери. Например, Photoshop на Adobe в момента се преработва, за да отговаря по-добре на AI-базирани команди за генериране на изображения и видео съдържание. Новите устройства също така ще подобрят гейминг възможностите, позволявайки на лаптопите да се справят с висококачествени игри, заяви Nvidia.

Като цяло, компютрите с графични процесори на Nvidia ще могат да изпълняват големи AI модели по сигурен начин, като предоставят на потребителите лесни за прилагане настройки за контрол върху достъпа до данни и софтуер. Такива предпазни мерки ще ускорят превръщането на компютрите в лични асистенти, които правят нещо повече от просто да отговарят на команди от потребителя. Според Nvidia обичайни дейности като търсене в електронната поща или по-сложни задачи, като например откриването и отстраняването на грешки в сайт, ще станат много по-лесни.

Компанията отказа да предостави сравнения на производителността със съществуващи и планирани устройства, базирани на технологии на конкуренти. Тази информация ще бъде предоставена, когато новите машини са готови за пускане в продажба, заяви Nvidia. Компанията не очаква настоящите ограничения в доставките на компоненти в чип индустрията да повлияят на наличността.

Anthropic и OpenAI са сред големите потребители на новия чип Vera

Nvidia съобщи още, че Anthropic, OpenAI и SpaceX са сред първите големи потребители на предстоящия ѝ микропроцесор Vera, като по този начин си осигурява ключови клиенти за най-новия си опит да разшири и без това значителното си присъствие в центровете за данни за изкуствен интелект.

Компаниите ще бъдат сред първите, които ще използват централните процесори Vera на Nvidia в своите центрове за данни, каза Хуанг на събитието. Новият продукт ще влезе в пълно производство през третото тримесечие на тази година.

Nvidia полага съгласувани усилия, за да демонстрира на клиентите и инвеститорите, че е наясно и вече изпреварва променящите се тенденции в технологията на центровете за данни за изкуствен интелект. Тъй като по-голямата част от работата се премества от обучението на софтуера към неговото изпълнение и свързаните с него услуги, все по-често се говори за използването на процесори с по-общо предназначение и се изразява загриженост, че ускорителите за изкуствен интелект на Nvidia може да станат по-малко важни.

Vera е първият самостоятелен микропроцесор за центрове за данни на Nvidia, който се конкурира пряко с линията Xeon на Intel, чиповете Epyc на Advanced Micro Devices и собствените разработки на големи оператори като Graviton на Amazon.com. Миналия месец Хуанг заяви, че Nvidia продължава да печели пазарен дял при клиенти като Amazon въпреки опитите им да постигнат независимост в компонентите. Той продължава да твърди, че Nvidia е единствената компания, която произвежда всички компоненти, от които се нуждаят операторите на центрове за данни, и ги е интегрирала в компютрите по начин, който позволява дори на клиенти с ограничени познания да ги внедрят бързо.

Хуанг заяви, че Vera е 1,8 пъти по-бърза при основни задачи, свързани с изкуствен интелект, от чиповете, базирани на технологията на Intel, известни като x86. Така за първи път Nvidia хвърля ръкавицата за сравнение на производителността с продукти, които досега са били стандарт в индустрията.