Когато левът остане в историята: България и новата икономическа реалност

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

Когато часовникът удари полунощ на 1 януари 2026 г., България ще затвори една от най-дълго продължилите глави на своя икономически преход и ще отвори нова – към още по-дълбока европейска интеграция. Българският лев ще остане в историята като част от една еволюция – завършек на процес, в който страната ще се присъедини към най-големия валутен съюз в света. И макар смяната на банкноти и монети да е най-видимият знак за промяната, истинската трансформация ще протече под повърхността – в начина, по който работят и се финансират бизнесите, в поведението на банките и в начина, по който европейската парична политика определя икономическите импулси у нас.

Как се стигна дотук

Пътят до тази точка беше всичко друго, но не и кратък. Той започна с влизането на България в т.нар. чакалня на еврозоната – ERM II, през 2020 г. и продължи през серия от законодателни промени, засилен надзор от Европейската централна банка (ЕЦБ), корекции в регулациите и безкрайни проследявания на инфлационния критерий – най-трудният показател, за който ЕЦБ неведнъж отправяше забележки в конвергентните си доклади.

Официалните данни за инфлацията през първите месеци на 2025 г. обаче показаха, че България изпълнява и последния от Маастрихтските критерии за членство в еврозоната – този за ценова стабилност. Средногодишната инфлация (ХИПЦ) в страната бе на ниво от 2,7% през април 2025 г., тоест отговори в критерия, чиято горна граница бе 2,8%.

Министърът на финансите Теменужка Петкова и управителят на БНБ Димитър Радев изпратиха официално писмо с искане за изготвяне на извънредни конвергентни доклади от ЕЦБ и ЕК на 25 февруари тази година. А на 4 юни Европейската комисия (ЕК) и ЕЦБ дадоха положителните си оценки относно изпълнението от България на критериите за конвергенция. След положителни препоръки и одобрения от редица органи на ЕС на заседанието си на 8 юли Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) даде и последното необходимо одобрение за присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Снимка: Investor.bg

И така през 2025 г. процесът навлезе в най-деликатната си част: последната година, в която левът циркулира като национална валута, а подготовката се измерва в дни, а не в години. Бизнесът ускори прехода към ценови модели в евро, банките привършваха технологични адаптации, а потребителите навлязоха в позната европейска динамика: от ентусиазъм до скептицизъм и обратното.

Един от най-ярките уроци в това отношение идва от Хърватия, която последна премина през същия път едва в началото на 2023 г. Там първите седмици след въвеждането на еврото доведоха до вълна от подозрения за покачване на цените – достатъчно силни, за да се превърнат в политическа тема. Впоследствие статистическите данни показаха, че реалният инфлационен ефект е кратък и ограничен, но психологическата динамика остава съществен фактор. България ще трябва да премине през същия етап, като регулаторите вече подготвят засилен контрол върху търговците в първите месеци на 2026 г.

Какво ни очаква

Истинската промяна ще се усети особено силно в банките и на пазарите за дълг. За първи път България ще бъде част от паричната политика, която се взема във Франкфурт и определя основните лихви за над 340 млн. европейци. Валутният борд дълги години обвързваше стойността на българския лев с еврото, но сега влиянието върху българската икономика и бизнес ще е по-директно. Решенията на ЕЦБ по паричната политика ще се пренасят незабавно върху кредитирането у нас. Това обещава по-висока предвидимост, но и по-голяма цикличност, тъй като българската икономика вече ще следва ритъма на общоевропейските решения, а не на локалните дисбаланси.

Тази нова реалност ще промени поведението на банките, които в последните години отбелязват рекордни печалби. Присъединяването към Банковия съюз означава по-висок стандарт на надзор, но и по-ниска рискова премия за българската банкова система. Международни анализи подчертават, че държавите, които се включват в еврозоната, често привличат по-активен чужд капитал, защото несигурността около националната валута изчезва, както коментираха и мениджърите на банките у нас още през пролетта. Възможността големи банкови групи да реорганизират своите регионални структури и да разширят дейността си в България става по-реална, особено в среда на по-нисък валутен риск и уеднаквена регулаторна рамка.

Отвъд банковия сектор, ефектите постепенно ще навлязат в цялата икономика. Въвеждането на еврото ще елиминира разходите за превалутиране и ще намали трансакционните разходи за бизнеса при търговия и плащания в чужбина, което по примера на еврозоната води до значителни спестявания от такси и повишена ценова прозрачност за компаниите. По данни на Съвета на ЕС целият валутен съюз спестява до 20-25 млрд. евро годишно от подобни такси.

Присъединяването към еврозоната често води до по‑ниски дългосрочни лихвени проценти по държавни облигации, отчасти заради премахването на валутния риск и повишеното доверие на инвеститорите, и намалява разходите по финансиране. Освен това интегрираният пазар на еврооблигации обуславя силни връзки между доходностите в различните страни от еврозоната, тъй като решения на ЕЦБ и програми за покупка влияят върху цените на дълга в целия блок. Всичко това логично означава, че държавният дълг ще бъде финансиран по-евтино.

В същото време 2026 г. ще донесе за домакинствата както усещане за по-голяма финансова предвидимост, така и нови предизвикателства. Премахването на левовите сметки и необходимостта от валутно конвертиране означава по-лесно сравняване на цени и по-прозрачни трансакции, но не всички ще се адаптират безпроблемно. Някои потребители ще се чувстват несигурни при първите плащания в евро, страхувайки се от „скрити“ поскъпвания или промяна в ценовата нагласа на търговците. Особено уязвими са пенсионерите и хората с ограничени доходи, които са свикнали с лева.

В същото време младите поколения, свикнали с дигитални плащания, ще усетят ползите директно – бързи онлайн трансакции, лесно управление на бюджета в евро и по-голяма прозрачност при международни покупки. Въпросът обаче е не само колко бързо ще усетят предимствата, но и как общественото доверие ще се изгради през първите месеци на новата валута.

Всички тези процеси очертават 2026 г. като година на пренастройване, в която България не просто ще смени валутата, а ще промени икономическата си гравитация. Страната ще премине от периферията на европейската финансова система към нейната вътрешна орбита – сред държавите, които вземат решения, а не само ги следват.

Когато първите евро банкноти започнат да преминават през българските портфейли, преходът ще изглежда чисто технически. Всъщност обаче той ще постави началото на нов икономически цикъл, чието влияние ще се усеща не само през 2026 г., а и през следващите години, с ефекти върху инвестиции, кредити и потребителско поведение.