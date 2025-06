България получи зелена светлина да влезе в еврозоната

България изпълнява всички критерии за членство в еврозоната. Това са заключенията на представените днес конвергентни доклади, изготвени от Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ), с което страната ни получава зелена светлина за присъединяване към зоната с единна валута от 1 януари 2026 г.

Според оценката на ЕЦБ България е в рамките на референтните стойности на критериите за конвергенция и отговаря на правните изисквания.

"Тази положителна оценка на конвергенцията проправя пътя на България да въведе еврото от 1 януари 2026 г. и да стане 21-вата държава членка на ЕС, която се присъединява към еврозоната", заяви Филип Р. Лейн, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Bulgaria has made good progress towards economic convergence with the euro area.

This paves the way for Bulgaria to adopt the euro as of 1 January 2026 and become the 21st EU Member State to join the euro area, says Chief Economist Philip R. Lane.