Печалбата на банките у нас надхвърли 3 млрд. лв. към края на октомври

Печалбата на банковата система в България достига 3,1 млрд. лв. към 31 октомври и е с 85 млн. лв. (2,8%) повече от реализираната за десетте месеца на миналата година, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на миналия месец са 590 млн. лв., със 76 млн. лв. (14,7%) повече спрямо начислените към 31 октомври 2024 г.

В края на десетте месеца на тази година активите на банковата система възлизат на 208,2 млрд. лв. и са с 1,9 млрд. лв. (0,9%) по-малко спрямо края на септември. След увеличението през предходния месечен период (с 5,9 млрд. лв.) през октомври размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява (с 4 млрд. лв., 11,2%).

Спрямо края на септември нарастват дълговите ценни книжа (с 1,2 млрд. лв., 3,3%), както и кредитите и авансите (с 824 млн. лв., 0,6%). В структурата на балансовите активи в края на октомври делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е 15,3%, на дълговите ценни книжа – 17,8%, а на нетните кредити и аванси – 62,1% (съответно 17%, 17,1% и 63,1% към 30 септември).

В централната банка изчисляват, че отношението на ликвидно покритие към 31 октомври е 234,4% при 234% в края на септември. Ликвидният буфер е 53,3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 22,8 млрд. лв. (при съответно 59,4 млрд. лв. и 25,4 млрд. лв. към 30 септември).

Брутните кредити и аванси в края на октомври са 134,8 млрд. лв., като за месец се увеличават с 900 млн. лв. (0,7%). Вземанията от кредитни институции намаляват с 421 млн. лв. (3,6%) до 11,1 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства през месеца с 1,4 млрд. лв. (1,2%) до 123,5 млрд. лв.

БНБ отчита увеличение при заемите за домакинства с 988 млн. лв., 1,8% (в това число със 749 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот) и за фирмите – с 464 млн. лв. (0,8%). Намаляват заемите за други финансови предприятия и за сектор държавно управление, съответно с 15 млн. лв. (0,1%) и с 2 млн. лв. (0,2%).

В края на октомври спестяванията в банковата система възлизат на 175,9 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 2,2 млрд. лв. (1,3%). Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции с 3,6 млрд. лв. (21,4%) и на фирмите със 778 млн. лв. (1,5%).

През миналия месец нарастват депозитите на домакинства – с 1,8 млрд. лв. (1,8%), на други финансови предприятия – с 403 млн. лв. (9%), и на сектор държавно управление – с 22 млн. лв. (0,6%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври е 25,5 млрд. лв. и спрямо края на септември нараства с 262 млн. лв. (1%), като влияние оказва увеличението на текущата печалба и на натрупания друг всеобхватен доход.

Към 30 септември регулаторният капитал на банковата система възлиза на 23,2 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции е 99,3 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система в края на септември е 23,40%, на капитала от първи ред – 21,93%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 21,66%.

Отношението на ливъридж (при използване на напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 30 септември, е 10,23% при регулаторно изискване за минимум 3%.