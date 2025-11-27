iBanFirst: Пет валути доминират в разплащанията на българския бизнес

Най-често използваните основни валути за разплащания в България през миналата година са долар, евро, лев, китайски юан и британски паунд, очертаха тенденциите у нас от компанията за международни плащания за бизнеса iBanFirst.

Според анализаторите скоростта на международните плащания варира значително между ключови бизнес коридори. В международната търговия скоростта и предвидимостта на плащанията могат да определят ритъма на целия бизнес – от плащания към доставчици до поддържане на ликвидност и управление на оперативните разходи, се посочва в анализ на компанията.

Тя е анализирала 189 945 SWIFT трансакции, извършени от свои клиенти чрез платформата през 2024 г. и проследени чрез т.нар. iBanFirst Payment Tracker.

„Анализът дава ясна представа за това кои коридори са най-бързи, кои плащания се забавят, каква е ролята на валутата, посредническите банки, часовите разлики и кога е най-добрият момент за изпращане на международно плащане“, посочи Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.

Доминиращи валути у нас

От данните става ясно, че има силно доминиране на щатският долар, който заема 69,11% от всички международни SWIFT плащания от България, докато в глобален план те са близо 58%.

Плащанията в долари и евро заедно формират 83,3% от изходящите трансакции по брой и 95% по обем в България.

Основни дестинации, в зависимост от най-често използваните коридори, са Китай, Турция, Индия, Хонконг и САЩ.

Европейските плащания

На европейско ниво анализът на iBanFirst показва отчетливи разлики в скоростта на международните плащания. Доларът остава водещата валута: 58% от всички проследени трансакции са в щатските пари, като основните дестинации са Китай, Хонконг и САЩ.

Управление на бизнеса

За малките и средните предприятия, които работят в различни валути и часови зони, всяко забавяне има директно отражение върху производството, доставките и доверието на партньорите, отбелязват от финансовия хъб за управление на международните операции на финансовите и изпълнителните директори на фирмите.

Проучването на iBanFirst показва, че над 64% от преводите към САЩ и Обединеното кралство пристигат за под два часа. При по-бавните коридори се установява, че само 12% от доларовите плащания към Китай и Хонконг пристигат толкова бързо.

Моментът на изпращане също има значение: тези от плащанията, които са изпратени преди 10:00 CET, имат най-голяма вероятност да бъдат изпълнени в същия ден.

Плащания, наредени в края на работната седмица – в петък следобед, обикновено се обработват в понеделник.

Местната валута не гарантира ускоряване на плащането – преводи в китайски юани към Китай често отнемат дори повече време от плащанията в долари.

Финалната права остава ключов фактор за забавяне – 90% от международните плащания достигат банката на бенефициента до 1 час, но само 43% се кредитират по сметката в този срок.

В iBanFirst установяват, че от значение е броят на посредническите банки. Докато средният им брой в Европа е 1,9, в България те имат най-ниската стойност – 1,5. Това показва, че ключовите платежни коридори на страната преминават през водещи хъбове с добре развити кореспондентски банкови връзки, констатират в компанията за международни разплащания.

Ключови фактори за скоростта на разплащания

Дестинацията е от много голямо значение – различните часови зони, cut-off срокове, регулаторни изисквания и особености на банковите системи влияят върху това кога плащането може да бъде обработено.

Широко търгуваните валути като долар, евро и британска лира се обработват по-бързо благодарение на зрели, автоматизирани международни мрежи. По-рядко търгуваните валути често преминават през допълнителни проверки.

Времето на иницииране е друг фактор за скоростта на превода. Плащанията, направени в началото на работния ден и в рамките на активните часове на банките, имат по-голям шанс да преминат през всички проверки в същия ден. Разминаванията в работните дни между различните държави (напр. петък не е работен ден в част от Близкия изток) могат да удължат общото време.

Забавяне могат да предизвикат както бенефициент, така и неговата банка при непълни или грешни данни, липсващи документи и различни системи за вътрешна обработка. Най-често това се случва в последния етап при кредитирането на сметката на получателя.

Наблюденията показват, че скоростта зависи от броя на посреднически банки. Макар по-големият брой посредници да звучи като предпоставка за забавяне, по-голямо значение имат качеството и автоматизацията на коридора. Понякога повече посредници могат да доведат до по-бърза доставка, ако мрежата е добре свързана.

За по-бързи международни плащания

Има няколко практически стъпки, които ако се следват, може да се постигне по-висока скорост на международните плащания. Това става като се осигури наличност в правилната валута – това намалява времето, необходимо за вътрешни трансфери или превалутиране преди изпращане.

Задължително условие е да се проверят данните на бенефициента – дали правилно са изписани IBAN/BIC, точно юридическо име и ясна референция – това ограничава риска от откази или повторни проверки.

Подготовката за разплащане помага да се ускоряват AML/KYC проверките и процесът да протече по-бързо, ако се приложат нужните документи предварително: фактури, договори и съпътстващи документи.

Винаги трябва да се имат предвид часови разлики и локални празници, за да се намали риска плащането да бъде прехвърлено за следващия работен ден, съветват от iBanFirst.