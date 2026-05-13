Търговският дефицит на България расте с близо 33% на годишна база през първото тримесечие

Дефицитът на България в стокообмена през първото тримесечие на тази година достига 3,282 млрд. евро, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е увеличение на годишна база с 32,60%, според изчисления на Investor.bg.

Само за март дефицитът достига 1,426 млрд. евро, докато година по-рано показателят възлезе на 998,7 млн. евро. Изчисленията показват над 42,88% ръст.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - март 2026 г. и е на стойност 3, 282 млрд. евро. През март 2026 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1,426 млрд. евро.

От януари до март са изнесени български стоки на стойност 10,969 млрд. евро, което е с 3,7% повече в сравнение със същия период на 2025 година. През март износът възлиза на 4,095 млрд. евро и нараства с 12% на годишна база.

През първото тримесечие в страната са внесени стоки на стойност 14,252 млрд. евро (по цени CIF), или с 9,2% повече спрямо същия период на миналата година.

Само през март вносът за година нараства с 18,6% и възлиза на 5,521 млрд. евро.

Търговия с европейските партньори

При търговията със страни от Европейския съюз през първото тримесечие са изнесени стоки за 7,360 млрд. евро, а вносът е за повече от 2,004 млрд. евро, което води до дефицит от 644 млн. евро.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки от България през периода 2025-2026 година

(спрямо същия месец на предходната година) %

Източник: НСИ

Стокообмен с трети страни

В периода от януари до март износът на български стоки за трети страни намалява с 3,4% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 3,608 млрд. евро. Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Обединеното кралство, САЩ, Китай, Република Северна Македония и Украйна, които формират 49,5% от износа за трети страни.

През март износът за трети страни нараства с 6% спрямо година по-рано и достига 1,386 млрд. евро.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (130,9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (25,9%).

Вносът на стоки от трети страни през периода януари - март 2026 г. нараства на годишна база с 12,7% и е на стойност 6,247 млрд. евро. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Казахстан и Бразилия.

През март вносът нараства със 17,5% спрямо година по-рано и е в размер на 2,365 млрд. евро.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (38,8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (14,4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни от януари до март е отрицателно и е в размер на 2,639 млрд. евро. През март то също е е на минус с 979,4 млн. евро.

