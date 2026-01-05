Десет риска, които могат да преоформят световната икономика през 2026 г.*

От балон в сферата на изкуствения интелект (AI), през разточителните държавни разходи, сривовете в сектора на имотите, до евентуален скок на цените на петрола – има десет фактора, които могат да объркат хода на икономиката през 2026 г.

Спукването на AI балона

Американските технологични компании не успяват да монетизират изкуствения интелект, което поставя под въпрос логиката на огромните инвестиции в хардуер, софтуер и свързаните с тях индустрии. Технологичните акции биха се сринали, което ще засегне най-богатите 20% от американците, притежаващи лъвския пай от американските акции, държани в страната.

След като потребителските разходи се увеличиха сериозно през последните няколко години, въпреки затрудненията на най-бедното население, свитото богатство на домакинствата се очаква да доведе до спад в потреблението през 2026 г.

Инвестициите в изкуствен интелект могат да спаднат рязко, което ще натовари строителството и инвестициите, вероятно са допринесли с около един процентен пункт за растежа на САЩ през 2025 г. (вероятно числото е по-малко, след като вносното оборудване бъде приспаднато). Това е достатъчно, за да тласне пазара на труда в САЩ към пълномащабна рецесия.

Въздействие: САЩ ще изпаднат в рецесия, докато Европа ще е по-малко засегната. Федералният резерв ще намали лихвите по-агресивно.

Конгресът одобрява отстъпки от митата преди междинните избори

Фискалната политика е основен риск пред растежа и инфлацията. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Конгресът да даде чек за отстъпки от митата на стойност 2000 долара на 150 млн. американци. Това напомня за стимулите от времето на COVID пандемията, които подкрепиха ускоряването на инфлацията.

Въпреки че математиката не е напълно точна – а митата вече помогнаха за оправдаването на Големия красив законопроект, натискът може да се засили преди междинните избори през ноември.

Това би помогнало на най-бедните американски потребители, които са най-силно засегнати от увеличението на разходите за живот. Голяма част от средствата обаче биха били използвани за погасяване на дълг, а въздействието върху растежа може да е по-слабо, отколкото през 2020/2021 г.

Въздействие: Растежът в САЩ може да е по-висок, а инфлацията да се ускори. Федералният резерв в такъв случай ще предприеме по-ястребова политика в зависимост от политическото влияние върху централната банка.

Възраждане на инфлацията поради пречките в доставките в сферата на изкуствения интелект

Много икономисти – не на последно място „гълъбите“ на Федералния резерв, очакват изкуственият интелект да бъде огромен положителен фактор за производителността, което би намалило инфлацията. Какво ще се случи обаче, ако това не стане точно така?

В краткосрочен план мащабните инвестиции в инфраструктура, свързана с изкуствен интелект, биха могли да изместят други форми на икономическа дейност. Очаква се центровете за данни да представляват 10% от търсенето на електроенергия в САЩ до 2030 г.

Електропреносните мрежи в световен мащаб ще бъдат подложени на нарастващ натиск, което рискува прекъсвания на електрозахранването и по-високи цени на енергията.

Нарастващите инвестиционни нужди също така могат да предизвикат нов недостиг на доставки във време на по-строги имиграционни правила в САЩ и Европа. Ръстът на заплатите може отново да се ускори.

Въздействие: Глобалната инфлация ще се ускори при такива условия. Ще последва повишаване на лихвите на централните банки.

(Продължава на следващата страница)