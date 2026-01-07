Биткойнът си върна позицията над 90 хил. долара, но трейдърите още са в отбрана

Цената на биткойна си възвърна нивото от 90 хил. долара, но основите на подема остават крехки, тъй като трейдърите все още са в отбранителна позиция, съобщава Bloomberg.

Минути след 11 ч. българско време стойността на монетата е 92 494 долара, което е спад за денонощието от 0,8%.

Въпреки възстановяването на най-старата криптовалута тази седмица, има малко по-съществени признаци на устойчив оптимизъм на пазарите на криптодеривати. Дори след като нови капиталови потоци потекоха отново към борсово търгуваните фондове (ETF) миналата седмица, по-широката пазарна структура все още не ги е последвала. Засега покачването на цената на биткойна изглежда по-скоро като отсрочка, отколкото като трайно възстановяване.

Дневният нетен приток на капитал към спот биткойн ETF-ите в САЩ. Графика: Bloomberg LP

Както безсрочните, така и срочните биткойн фючърси – от които става ясно голяма част от основното пазарно настроение при криптовалутите – показват, че повечето залози все още са фокусирани върху краткосрочните договори. Търсенето на по-дългосрочни фючърси остава приглушено на борсата в Чикаго, дълго време разглеждано като барометър за институционален интерес.

Макар настроенията да показват признаци на подобрение, те остават до голяма степен предпазливи въпреки неотдавнашната възходяща тенденция, посочва Ветле Лунде, ръководител на звеното за проучвания в K33 Research, в доклад от вторник.

Спот обемите, волатилността и ливъриджът при дериватите остават близо до най-ниските нива отпреди декември, а 86% от наличните позиции са концентрирани в инструменти с падеж месец напред, отбеляза Лунде. Лихвените проценти на финансиране за безсрочни договори – друг ключов показател за апетита за риск – също са понижени, което показва ограничено бичи позиции, според доклада.

Въпреки това, трайните продажби на биткойни, наблюдавани през последните седмици на 2025 г., се обърнаха през първите няколко търговски дни на тази година, покачвайки цените. Притокът на капитал от 5 януари отбеляза най-силния еднодневен нетен приток към биткойн борсово търгувани фондове от 7 октомври и 10-ия по големина номинален дневен приток от 1 януари 2025 г.

По-нататъшно поскъпване на биткойна би могло да стимулира активността във фючърсните договори на чикагската борса, тъй като така наречената базисна търговия – която се стреми да печели от разликата между спот цените и фючърсите – отново става привлекателна.

Относителната стагнация в цената на биткойна в сравнение със златото и акциите подхрани отново въпросите за стойността на криптовалутата като клас активи.

Според Майк Макглоун, старши стратег по стоковите борси на Bloomberg Intelligence, намаляването на волатилността при биткойна предполага, че най-добрите дни на представяне на криптоактивите са отминали.