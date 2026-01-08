Хуманоидните роботи печелят публиката, но предизвикателствата остават

На търговското изложение CES в Лас Вегас роботи наливаха кафе, играха пинг-понг, раздаваха карти за покер и сгъваха пране - всичко това на няколко метра разстояние един от друг, пише Bloomberg.

Вдъхновените от човека роботи, уместно наречени хуманоиди, се очертаха като големия залог на технологичната индустрия за това, което предстои. Те стоят изправени, като хората, въпреки че не винаги могат да ходят. И могат да се движат по света като хората, да използват същите инструменти и да изпълняват подобни задачи - но в крайна сметка по-ефективно. Или поне това е целта.

Компаниите предлагат най-новите роботи като домашни помощници и компаньони, но предстои дълъг път за усъвършенстване в тази област. Разгръщането на тези машини в контролирана среда като фабрика е достатъчно трудно; справянето с особеностите на дома е съвсем друг въпрос. Хуманоидите първо ще трябва да станат много по-добри и по-евтини, за да се наложат там.

Когато новият робот на LG Electronics Inc., CLOiD, се появи на сцената на CES по-рано тази седмица, истинската изненада не беше човешката му форма, а фактът, че компанията изобщо се опита да проведе демонстрация на живо. Хуманоидите често се държат скрити в складове, като компаниите предлагат малко доказателства, че работят отвъд строго контролирани експерименти. Тези, които се опитват да направят публични презентации, често установяват, че рискът надвишава ползите.

Но CLOiD – който е висок малко под метър и половина и има дигитален дисплей вместо очи – се движи по сцената на колела и маха на участниците в конференцията с двете си ръце. След това бавно изважда една дреха в пералня – почти болезнено бавно.

„Визията за домашен изкуствен интелект на LG предвижда безпроблемно свързан поток между устройства, пространства и човешко поведение, като в крайна сметка постигаме целта си за дом с нулев труд, който спестява както време, така и комфорт“, изтъква мениджърът на LG Бренд Варнър по време на пресконференция, представяйки визия за домашна автоматизация, при която CLOiD един ден ще може да ви поднесе печен кроасан за закуска, преди да тръгнете за работа.

Концептуалният робот, който използва изкуствен интелект и технология, базирана на зрение, за да изпълнява домакински задачи като пране, е част от по-широкия стремеж на LG към това, което нарича „грижа за околната среда“ - обещанието машините тихо да помагат на ежедневието да протича по-плавно.

Това е смел опит да се промени начинът, по който роботиката се вписва в дома, не непременно чрез зрелищност, а чрез ежедневни, повтарящи се домакински задължения. И LG не е единственият играч, обещаващ бъдеще с по-малко пране: към компанията се присъединяват и други, включително Onero H1 на SwitchBot, друг робот на колела, фокусиран върху задачи.

В продължение на години фината моторика, особено тази на палците, беше основна пречка пред развитието на роботиката. Последните постижения обаче правят хуманоидите по-пъргави, позволявайки им да изпълняват множество задачи едновременно.

Хуманоидните роботи са сред най-големите атракции на CES тази година. Асоциацията за потребителски технологии, която организира годишното изложение, посвети изложбена зала на роботиката, отразявайки как „физическият изкуствен интелект“ се е превърнал в следващата голяма фаза в технологичната индустрия. Освен хуманоидите, много от представените роботи са предназначени за бизнес среда, включително производство, логистика и хранителни услуги. Компании като Artly Coffee и VenHub Global представиха роботизирани кафенета и магазини, задвижвани от изкуствен интелект.

Но е невъзможно да се игнорират хуманоидите в реален размер. Nylo, машина, построена от IntBot, поздравява присъстващите и отговаря на въпроси без човешка помощ. Компанията привлече журналисти и посетители на щанда си с обещанието за „реално доказателство, а не просто демонстрация“.

По-големи компании също демонстрираха своите умения в роботиката. Производителят на чипове Qualcomm Inc. използва щанда си на CES, за да представи тезата, че неговите процесори и софтуер формират гръбнака на физическия изкуствен интелект и са способни да захранват както домашни роботи, така и хуманоиди в реален размер.

Boston Dynamics и мажоритарният ѝ собственик Hyundai Motor Co. обявиха, че текат тестове на версия от следващо поколение на хуманоидния робот Atlas, използван във фабриката на автомобилния производител в Джорджия. Boston Dynamics вече се смята за лидер в областта на напредналата роботика, благодарение на успеха на своето роботизирано куче Spot и мобилната роботизирана ръка, известна като Stretch, за логистична дейност.

Парите се вливат в роботиката, но остават значителни предизвикателства, преди хуманоидите да бъдат счетени за достатъчно безопасни, мобилни и евтини, за да бъдат търговски жизнеспособни.

Някои компании са се отказали от роботите с крака, които могат да бъдат нестабилни, в полза на машини на колела и други дизайни.

Домашните среди могат да бъдат трудни за навигация при роботите, защото са непредсказуеми. И въпреки че роботите, които зареждат пералнята, могат да бъдат изумителни на сцената, е трудно да се оправдае цена от десетки хиляди долари, за да се спестят няколко минути на ден при пране. По-убедителни приложения могат да се появят в условия като болници, където роботите биха могли да се справят с повтаряща се работа по пране в голям мащаб.

Роботите също така трябва да надхвърлят инструкциите „стъпка по стъпка“ и сами да разберат какво да правят, смята Бил Рей, ръководител на изследванията в Gartner. Засега близкото бъдеще вероятно ще бъде доминирано от роботи, създадени за специфични задачи, като косене на трева и пране, а не от хуманоиди, опитващи се да правят всичко наведнъж.

Поради всички тези причини внедряването ще се ускори по-бързо във фабриките, където роботите често са отделени от човешките работници, но вероятно ще минат години, преди да станат нещо обичайно в домовете.

„През последните няколко години казваме, че най-практичното приложение на хуманоиден робот е изкуствено да завиши цената на акциите ви“, изтъква Рей, добавяйки: „Те изглеждат страхотно, докато ходят по сцената, но са напълно непрактични за употреба“.