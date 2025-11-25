Роботите на фронта са новият гръбнак на логистиката в Украйна

Пълна нощ. Украински войници бързо изваждат товара си от багажното отделение на ван. Те се намират в "зоната на смъртта" на fpv-дроновете и цената на забавянето със задачата тук е смърт.

„Играчката е доставена“, тихо казва един от войниците по радиостанцията. В светлината на червеното осветление лицето му почти не се вижда. От вана с глух бръмчащ звук излиза робот или, както още го наричат, наземен роботизиран комплекс (НРК).

Тези роботи станаха незаменими за провеждането на логистични операции на фронтовата линия. Битката за Покровск беше първата, в която тези машини започнаха да се използват масово, пише в анализ на BBC.

Руските военни методично се опитват да прекъснат всички пътища, водещи към Покровск и Мирноград. Тези два града съвсем наскоро сами служеха като логистични центрове за снабдяване на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас.

Сега, когато фронтовата линия се е приближила до тях, те изпълняват функцията на преграда по пътя на руските войски за пробив на север, за превземане на останалата част от Донецка област, а също и на запад — за напредък към Днепропетровска област.

Но с приближаването на фронта руските военни получиха повече възможности да нанасят удари по транспортните възли и артерии, при това много по-дълбоко в тила. С помощта на FPV-дронове те буквално ловуват всеки движещ се обект на подстъпите към Покровск, за да прекъснат логистичната подкрепа за защитниците на града.

С появата на дроновете с оптични кабели, както и на нови модели безпилотни самолети, като „Молния“, се увеличава и така наречената „зона на поражение“ — 30-километрова ивица по фронта, която се намира в обсега на дроновете-камикадзе и на двете страни.

В резултат на това на руските военни им става по-лесно да блокират пътищата, свързващи агломерацията Покровск-Мирноград с логистичните центрове в тила.

Да стигнеш до Покровск днес е изключително трудна задача, тъй като всяко придвижване в този район най-вероятно ще бъде забелязано, а движещите се обекти – атакувани от дронове. Наименованието „зона на поражение“ говори само за себе си – всичко, което попадне в нейните граници, най-вероятно ще бъде унищожено.

Военният медик „Вицик“ и операторът на НРК „Аудитор“ са изпитали това на собствен гръб. Миналия месец, докато са били на мисия за евакуация на ранени в Покровск, руските военни бързо ги откриват и им устройват истинска битка. След като „Вицик“ и „Аудитор“ чуват бръмченето на дрона, имат само няколко секунди, за да влязат в стара къща и да се скрият там.

„Да избягаме от тази барака би било равносилно на смърт“, спомня си „Вицик“ за този ужасен ден. „Дроновете ни преследваха без почивка. Един отлетя, долетя друг. FPV удари, долетя още един. И успоредно с това артилерия, миномет, танкове“.

Обстрелът продължил 59 напрегнати минути. След всяка експлозия пода в къщата се разтърсва, а счупената стена, зад която се крият „Вицик“ и „Аудитор“, започва да пука. В крайна сметка те успели да се измъкнат от къщата и да се преместят на безопасно място.

Военните отбелязват огромно струпване на дронове в този участък от фронта. Дроновете постоянно кръжат във въздуха в търсене на поредната жертва.

„Там не е така, че вървиш и нищо не лети“, обяснява „Вицик“. „Вървиш по пътя, от храст до храст, от къща до къща, от улица до улица. Ето така, на прескоци.“

Роботите като бъдещето на армията

На фона на тази ситуация началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов дори докладва на Владимир Путин, че Покровск и Мирноград са обкръжени. Такива твърдения бяха многократно опровергани от военното ръководство на Украйна.

На помощ на защитниците на Покровск и Мирноград Киев изпрати елитни подразделения. Наскоро в интервю за украинския „24 канал“ ръководителят на Главното управление за разузнаване на украинското министерство на отбраната Кирило Буданов заяви, че ситуацията в района на Покровск е „максимално сложна“, но Украйна все още „се държи“ там.

Въпреки това придвижването в този район е изключително опасно. ВСУ е принудена да ограничава ротацията на подразделенията на предните позиции, тъй като всяко придвижване на хора е свързано с огромни рискове.

През последните две години войната се промени коренно, обяснява командирът на рота от 5-та отделна щурмова бригада Сергий. „Пехотинците са постоянно наблюдавани от камери и десетки дронове, които се опитват да ги открият и унищожат“, казва той. „Това е много, много трудно. Всяко придвижване е много рисковано.“

В резултат на това войниците могат да останат на позициите си със седмици, а понякога дори с месеци, преди да бъдат сменени.

В такава ситуация въпросът за логистичното снабдяване на предните постове става още по-остър. Без доставка на провизии и боеприпаси военните на предната линия ще бъдат принудени или да се предадат, или да се оттеглят с големи загуби.

За решаването на тази задача напоследък широка популярност придобиха роботите – наземни дронове. Те са относително малки по размер, някои от тях спокойно могат да се поберат на градска велосипедна алея. В сравнение с летящите дронове, те са по-трудни за потискане със средства за електронна война. А най-важното е, че могат да се управляват дистанционно, от по-безопасно място.

Според данни на управлението на безпилотните системи на 7-и корпус на ВСУ, което отговаря за отбраната в Покровск, около 90% от цялата логистика се поема от роботи. Ръководителят на това управление Ихор (по съображения за сигурност фамилията му не се разкрива) в интервю за BBC описа тези машини като „бъдещето на армията“, което спасява живота на войниците.

Някои бригади започнаха да ги използват още миналата година, но популярност придобиха едва през последните месеци.

Екипът на Серхий от 5-та бригада редовно изпраща такива роботи на логистични мисии. Понякога – по няколко пъти на ден.

Малък танк без купол

Всяка операция започва в стар селски гараж. В деня на нашето посещение войниците натовариха робота „Термит“ с вода, гориво и боеприпаси. С помощта на дистанционно управление операторът го изкара от гаража, за да го натовари в камиона.

За да се спести заряд от батерията, роботът се транспортира по-близо до фронта и се пуска оттам.

„Термит“ прилича на малък танк – на вериги, но без купол. Той може да превозва около 200 кг товар. Този път неговата задача е да достави товар на операторите на FPV-дронове, които се намират в близост до линията на сражението.

Логистичните доставки за пилотите са особено важни, тъй като и двете страни водят лов на операторите на безпилотни летателни апарати.

Тази тактика се дължи на факта, че при активната работа на дроновете на ВСУ напредъкът на малките щурмови групи на руските подразделения среща ожесточена съпротива.

В същото време активната работа на руските дронове води до унищожаване на позициите на украинската пехота и блокира логистиката им.

Именно затова и двете страни се опитват да „неутрализират“ пилотите, за да задържат фронта или да напреднат.

Разтягането на търсенето на роботи променя и работата на военните инженери.

В работилницата на 79-та бригада доскоро се занимаваха основно с FPV-дронове. И сега цехът е затрупан с тези малки устройства, носещи смърт.

Но напоследък тук все повече получават запитвания, свързани с роботи. След като получат такива машини от производителя, военните често ги преработват според нуждите си: заваряват нови конструкции, добавят средства за комуникация, маскират ги.

При това FPV-дроновете остават основна заплаха за тези машини.

„Врагът се зае много сериозно с логистичните маршрути и разбива нашите НРК“, казва операторът на робота с позивната „Юрист“ от 79-та бригада. „Както и да е маскиран, каквато и да е комуникацията му, колкото и бързо да се движи“, дроновете-камикадзе могат да го намерят и да го настигнат“.

Сериозна пречка за наземните роботизирани комплекси са не само дроновете, но и мините. При една от последните евакуационни мисии военният робот, управляван от „Юрист“, се натъкнал на мина и повредил веригата си. Друг робот, изпратен от съседно подразделение, също е унищожен. „Юрист“ все още не знае дали раненият е успял да се измъкне жив.

Батерията е само за 20 км

За роботите е изключително трудно да стигнат до Покровск и околностите му.

„В момента интензивността на бойните действия е такава, че фактически една логистична платформа издържа на две излизания“, казва Ихор от управлението на безпилотните системи на 7-и корпус. „Текучеството на роботите е колосално. До Покровск стига един от всеки трима“.

Въпросът е, че предвид проходимостта на тези роботи, има само няколко маршрута, които операторите могат да използват за изпълнение на своите мисии. И тези маршрути са под постоянното наблюдение на дронове.

С използването на роботи са свързани и други проблеми. Както обяснява и. о. командир на логистичния взвод на 5-та бригада с позивната „Шеф“, една от тях е липсата на запас от ход. „Това много пречи на работата на момчетата, които трябва да излизат на мястото на разтоварване на робота на доста близко разстояние от фронтовата линия“, казва той.

Средно зарядът на батерията на роботите стига за 20 км. Това означава, че войниците трябва да влизат в „зоната на поражение“, за да пуснат машината.

При много модели проходимостта също оставя да се желае по-добро, разказва Шеф: „Ако има силни дъждове и блато, роботите няма да могат да минат“.

Времето оказва особено силно влияние върху ситуацията. С настъпването на студа роботите започват да „светят“ в термовизионните устройства, тъй като машината излъчва топлина – и на фона на ниските температури изглеждат на наблюдателните устройства като червена мишена.

През последните дни обаче мъглата помагаше на операторите да изпълняват успешно задачите си. Но благодарение на същата тази мъгла руските щурмови групи можеха да се придвижват незабелязано.

Въпреки всички опасности и проблеми, с които се сблъскват роботите, към днешна дата те остават спасителна артерия, която поддържа военните на фронта.

Именно затова в такива подразделения като логистичната рота от 5-та бригада работата става с всеки изминал ден все повече.

Днес им се налага да пускат „Термита“ в тъмното. След като войниците го изкараха от камиона, по радиото дойде потвърждение, че има връзка с робота.

„Термит“ рязко се обърна и с тихо бръмчене се затърколи до местоназначението си. Дали ще изпълни задачата си – не се знае, но от успеха му зависи животът на украинските военни на фронта.

(БГНЕС)