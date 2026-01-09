Приходите на производителя на чипове TSMC надхвърлиха очакванията

Приходите на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) надминаха прогнозите, засилвайки надеждите за устойчиви глобални разходи за изкуствен интелект през 2026 г. въпреки опасенията за балон в индустрията, съобщава Bloomberg.

Производителят на чипове за Nvidia отчете ръст от около 20% на приходите за тримесечието до края на декември до 1,05 трлн. тайв. долара (33,1 млрд. щатски долара) въз основа на изчисления от месечните данни. За сравнение, средната прогноза бе за 1,02 трлн. тайв. долара.

Подкрепени от търсенето на чипове за центрове за данни, мениджърите на Nvidia изразиха оптимизъм тази седмица за по-добри перспективи пред приходите, опровергавайки опасенията, че изграждането на инфраструктура изпреварва внедряването на изкуствен интелект. TSMC – основен производител на чипове за Apple, вероятно е получил тласък и от силните продажби на iPhone 17, пуснат на пазара през септември.

TSMC е един от най-големите бенефициенти на AI бума след ChatGPT благодарение на централната си роля в производството на усъвършенствани AI ускорители. Глобалните технологични гиганти от Microsoft до Meta Platforms харчат общо над 1 трлн. долара за проекти за центрове за данни, за да се възползват от нарастващото внедряване на технологията, но инвеститорите се опасяват, че капацитетът в процес на изграждане ще надхвърли реалното използване.

Цикличният характер на много от тези споразумения за центрове за данни, при които инвестициите и разходите се движат между OpenAI и няколко публично търгувани технологични гиганти, също тревожи Wall Street.

TSMC ще обяви пълните си тримесечни приходи следващата седмица, заедно с прогноза за капиталовите разходи за 2026 г. Миналата година компанията се възползва от спешни поръчки, когато клиентите натрупаха запаси от чипове преди влизането в сила на американските мита. Тя задели от 40 млрд. до 42 млрд. долара за разширяване и модернизация през 2025 г.

Множество брокерски компании, включително JPMorgan Chase, са повишили целевите си цени за TSMC от началото на годината, позовавайки се на очакванията за силен ръст на приходите и подобряване на рентабилността.