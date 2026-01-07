След изключително успешната 2025 г. Nvidia стъпва смело в новата година

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

Първите дни на всяка година са съпроводени от най-голямото технологично събитие в света – Consumer Electronics Show (CES) в Лас Вегас. Както подсказва и името му, то е свързано с потребителската електроника, но в последните години една технология успява да открадне шоуто – изкуственият интелект (AI).

И през 2026 г. може би най-очакваното събитие на CES беше речта на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който от 2022 г. насам се превърна в истинска рокзвезда в света на технологиите. Облечен в лачено яке от крокодилска кожа, Хуанг използва момента, за да представи най-новата AI система на Nvidia, наречена Vera Rubin, която ще се появи на пазара чак през второто полугодие.

Решението да се покаже тази технология не през пролетта, както обичайно, изненада мнозина. Основното послание на Хуанг беше, че по-мощните чипове ще се грижат за по-бързото обучение на големите езикови модели в симулирана среда. За пореден път Nvidia ни изненада.

От гейминг гигант до върха на света

Допреди появата на ChatGPT в края на 2022 г., Nvidia беше име, свързвано преди всичко с гейминг индустрията, защото произвеждаше графични карти, ползвани от феновете на видео игри. Тя има дългогодишна история в този сегмент и никой не очакваше, че тя ще се превърне в незаобиколимо име в AI света.

Само че Хуанг действа бързо и ловко, насочвайки гиганта към една далеч по-апетитна сфера, обещаваща много повече приходи и възможности за десетилетия напред. Така Nvidia прегърна AI като свое бъдеще и се трансформира в гигант, от който много компании, развиващи изкуствен интелект, са изключително зависими заради хардуера му. Успехът на компанията на Хуанг се дължи не само на факта, че тя изгражда най-мощните AI чипове на пазара, но и цяла екосистема около тях. Залагането на цялостна инфраструктура се оказа наистина печеливш ход. Според финансовия отчет на Nvidia за третото ѝ тримесечие, завършило в края на октомври, приходите ѝ от центрове за данни съставляват близо 90 на сто от общите ѝ приходи, като са записали цели 66% ръст на годишна база.

Изстрелването на пазарната капитализация в космоса

29 октомври 2025 г. остава като паметна дата в историята на Nvidia, а и на технологичната индустрия. Тогава компанията стана първата в света, надминала пазарна капитализация от 5 трлн. долара. Само три години по-рано едва ли някой беше очаквал нишовата компания за гейминг компоненти да се изстреля така в космоса. Самият Хуанг натрупа значително състояние. Към 6 януари 2026 г. то възлиза на 156 млрд. долара, нареждайки го на девето място в индекса на милиардерите Bloomberg Billionaires Index.

Интересното е, че всичко това се случи в момент, в който търговската война между САЩ и Китай беше в разгара си, но Хуанг някак успя да придвижи компанията измежду залповете на двете правителства. Една от причините Nvidia да се справи толкова добре в последните години е, че Хуанг многократно пътува както до родния си Тайван, където е истинска звезда, така и до ключовия китайски пазар, срещайки се с различни представители на Комунистическата партия.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. Снимка: Bloomberg

Твърде много пари = твърде много сделки

Съвсем естествено, предвид успехите си в хардуерен план, Nvidia категорично се превърна в една от любимките на фондовите пазари. Тя беше нещо като крепост за инвеститорите през 2025 г., дори когато се заговори за надуването и спукването на AI балон. И въпреки че последните ѝ отчети бяха очаквани с лека уплаха от някои, компанията не разочарова и продължава да стои стабилно на пазара.

На фона на всичко това част от инвеститорите започнаха да се питат какво ще прави компанията с всичкия капитал, с който разполага. Отчетът ѝ за третото тримесечие показа, че към края на октомври Nvidia разполагаше с нескромната сума от 60,6 млрд. долара в брой и краткосрочни инвестиции.

Така Nvidia се насочи към купища сделки, основно свързани с изкуствения интелект – общо 67 за 2025 г., според Businessday. Това означава, че Nvidia има все по-голяма мощ и възможност да влияе на индустрията за изкуствен интелект и начина, по който ще се развива тя в бъдеще. Сделките включват както директни инвестиции на капитал в замяна на дялове в компании, така и стратегически придобивания. По-любопитното е, че Nvidia показа, че залага на т.нар. кръгово финансиране. Тя инвестира в AI компании, които след това си купуват инфраструктура от нея, осигурявайки си бъдещи сделки.

Едни от най-ключовите ѝ споразумения за миналата година включват 1 млрд. долара за дял в Nokia, 5 млрд. долара за част от Intel, 10 млрд. долара за дял в Anthropic и 2 млрд. долара за дял в производителя на чипове Synopsys. Заговори се и за 100 млрд. долара, предвидени за акции в OpenAI. Стратегията на Nvidia очевидно включва както добре познати технологични играчи, занимаващи се с мобилна инфраструктура и хардуер, така и по-нови компании в AI сегмента.

А сега накъде?

Големият въпрос е докога Nvidia ще продължи да расте с този темп, както и в каква посока ще се развива в бъдеще. Ако съдим по казаното от Хуанг на CES, компанията прави крачки в други големи пазарни сегменти. На търговското изложение тя показа нова технология, която да ускори развитието на автономни коли и по-мощно ново поколение роботи. Очевидно е, че Nvidia се прицелва в автономните технологии и автоматизацията като цяло. Обявената сега платформа Alpamayo ще е ключът към всичко това – от „разсъжденията“ на колите до тези на роботите.

Вероятно през 2026 г. ще видим още много сделки от Nvidia, предвид огромния ѝ свободен паричен поток. Резултатите за четвъртото фискално тримесечие на компанията ще бъдат обявени чак на 26 февруари 2026 г. И тогава инвеститорите ще са нервни, защото всеки пазарен ръст рано или късно бива последван от спад, а колкото по-голям е ръстът, толкова по-тежко може да бъде падането след това. Дотогава Nvidia остава любимка на пазарите и играч без особена конкуренция в AI хардуера. Едно е сигурно – през 2025 г. Nvidia беше царицата на AI. Короната обаче тежи.