Nvidia започва доставки на чиповете H200 на Китай до средата на февруари

Nvidia е съобщила на китайските си клиенти, че планира да започне доставки на вторите си по мощност AI чипове в Китай преди празниците по повод Китайската нова година в средата на февруари, съобщават за Ройтерс трима души, запознати с въпроса.

Американският производител на чипове планира да изпълни първоначалните поръчки от наличните запаси, като се очаква доставките да са общо от 5000 до 10 000 чип модула – равняващо се на около 40 хил. до 80 хил. H200 AI чипа, съобщават първият и вторият източник.

Nvidia също така е съобщила на китайските си клиенти, че планира да добави нови производствени мощности за чиповете, като поръчките в това отношение ще започнат да се приемат през второто тримесечие на 2026 г., съобщава третият източник.

Остава обаче значителна несигурност, тъй като Пекин все още не е одобрил покупките на H200 и графикът може да се промени в зависимост от решенията на правителството, добавят източниците.

Съществена промяна в политиката

„Целият план зависи от одобрението на правителството“, коментира третият източник. „Нищо не е сигурно, докато не получим официално одобрение.“

Източниците са отказали да бъдат идентифицирани заради конфиденциалния характер на дискусиите.

Nvidia казва в изявление за Ройтерс: „Ние непрекъснато управляваме веригата си за доставки. Лицензираните продажби на H200 на оторизирани клиенти в Китай няма да имат влияние върху способността ни да доставяме на клиенти в САЩ.“

Китайското министерство на промишлеността и информационните технологии не е отговорило веднага на искането за коментар.

Планираните доставки ще бъдат първите такива на чипове H200 в Китай, след като американският президент Доналд Тръмп заяви този месец, че Вашингтон ще разреши такива продажби с такса от 25%.

Ройтерс съобщи миналата седмица, че администрацията на Тръмп е започнала междуведомствена проверка на заявленията за лицензи за продажба на чипове H200 в Китай, с което изпълнява обещанието си да разреши продажбите.

Този ход представлява значителна промяна в политиката на администрацията на Байдън, която забрани продажбата на усъвършенствани AI чипове на Китай, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

H200, част от предишното поколение Hopper на Nvidia, продължава да се използва широко в AI, въпреки че е заменен от по-новите Blackwell чипове на компанията. Nvidia е фокусирала производството си върху Blackwell и предстоящата линия Rubin, което прави доставките на H200 оскъдни.

Решението на Тръмп се случва в момент, в който Китай се стреми да развие своя местна индустрия за AI чипове. Местните компании все още не са достигнали производителността на H200, което поражда опасения, че разрешаването на вноса може да забави местния напредък.

Китайски официални лица проведоха спешни срещи по-рано този месец, за да обсъдят въпроса, и обмислят дали да разрешат доставките, съобщи Ройтерс този месец. Според доклада едно от предложенията е всяка покупка на H200 да бъде съчетана с определен процент местни чипове.

За китайските технологични гиганти като Alibaba Group и ByteDance, които са изразили интерес към закупуването на чипове H200, потенциалните доставки биха осигурили достъп до процесори, които са около шест пъти по-мощни от H20 – по-нискокачествен чип, проектиран от Nvidia за Китай.