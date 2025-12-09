САЩ ще разрешат износа на чиповете Н200 на Nvidia за Китай

САЩ ще разрешат на Nvidia да изнася за Китай своите процесори H200 - вторите ѝ по качество чипове за изкуствен интелект, и ще събират такса от 25% върху приходите от такива продажби, съобщи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Решението изглежда разрешава дебата в САЩ дали Nvidia и конкурентите ѝ трябва да запазят световното си лидерство в областта на чиповете за изкуствен интелект, като продават в Китай, или да спрат износа. Но Пекин уведоми компаниите си да не използват американска технология, затова не е ясно дали решението на Тръмп ще доведе до нови продажби.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с 2% в следборсовата търговия, след като Тръмп направи съобщението в социалната си мрежа Truth Social. Те поскъпнаха с 3% през деня в понеделник.

Тръмп заяви в публикацията си, че е информирал китайския президент Си Дзинпин за стъпката и допълни, че той е реагирал положително.

Той заяви, че Министерството на търговията на САЩ финализира подробностите по споразумението и ще приложи същия подход към други компании за AI чипове като Advanced Micro Devices (AMD) и Intel.

В публикацията на Тръмп се посочва, че таксата, която трябва да се плати на американското правителство е „$25%“, а представител на Белия дом потвърди, че той е имал предвид 25%, което е по-високо от предложените през август 15%.

„Ще защитим националната сигурност, ще създадем работни места в Америка и ще запазим лидерството ѝ в областта на изкуствения интелект“, заяви Тръмп в Truth Social. „Американските клиенти на Nvidia вече напредват с невероятните си високотехнологични чипове Blackwell, а скоро и с Rubin, които не са част от тази сделка“, допълни той.

Тръмп не съобщи колко чипа H200 ще бъдат одобрени за износ и какви условия ще важат, а заяви само, че износът ще се осъществи „при условия, които позволяват продължаване на силната национална сигурност“.

Представители на администрацията считат хода за компромис между изпращането на най-новите чипове на Nvidia Blackwell в Китай, което Тръмп е отказал да разреши, и изобщо да не се изпращат американски чипове в Китай, което според представителите би подрепило усилията на Huawei да продава AI чипове в Китай, съобщи запознат с въпроса източник.

„Предлагането на Н200 на одобрени търговски клиенти, проверени от Министерството на търговията, постига добре обмислен баланс, който е отличен за Америка“, съобщи Nvidia в изявление.

Представител на Белия дом заяви, че таксата от 25% ще бъде събирана като вносна такса от Тайван, където се произвеждат чиповете, към САЩ, където те ще преминават през проверка за сигурност от американски представители преди да бъдат изнесени за Китай.

Опасения, че чиповете ще укрепят китайската армия

„Ястребите“ по отношение на Китай в САЩ са притеснени, че продажбата на по-модерни AI чипове на Китай може да помогне на Пекин да укрепи армията си. Тези опасения първоначално подтикнаха администрацията на Джо Байдън да наложи ограничения върху такъв износ.

Администрацията на Тръмп обмисля да разреши продажбата, съобщиха запознати източници пред Ройтерс миналия месец. Тръмп заяви миналия месец, че се е срещнал с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и че той е наясно с позицията му относно контрола върху износа.

„Да жертваш националната сигурност в името на ползи за търговията е ужасна грешка“, казва Ерик Хършхорн, бивш високопоставен представител на Министерството на търговията при администрацията на Барак Обама. „Това противоречи на последователната политика на демократичните и републиканските администрации да не подпомагат модернизирането на китайската армия“, допълва той.

Според доклад, публикуван в неделя от независимия мозъчен тръст Institute for Progress, H200 ще бъде почти шест пъти по-мощен от H20, най-модерния полупроводник за изкуствен интелект, който може да се изнася законно за Китай, след като администрацията на Тръмп отмени краткотрайната си забрана за такива продажби тази година.

Чипът Blackwell, който сега се използва от американските компании за изкуствен интелект, е около 1,5 пъти по-бърз от чиповете Н200 за обучение на системи за изкуствен интелект и пет пъти по-бърз за работа с изводи, където се използват модели за изкуствен интелект, сочат данните на института. Собствените проучвания на Nvidia показват, че чиповете Blackwell са десет пъти по-бързи от чиповете H200 за някои задачи.

Китай вижда възможни рискове за сигурността

Одобрението идва в момент, когато Китай засилва решителността си да се откаже от зависимостта си от чиповете на Nvidia. През юли китайският регулатор на киберпространството обвини чиповете Н20 на Nvidia, че може да носят рискове за сигурността, твърдение, което Nvidia отрече.

През последните месеци Пекин предупреди китайските технологични компании да не купуват чипове, които Nvidia е понижила, за да ги продава на китайския пазар, а именно H20, RTX 6000D и L20, съобщиха двама източници.

„Китайските компании искат H200, но китайската държава е движена от параноя и гордост“, коментира Крейг Сингълтън, старши сътрудник във Фондацията за защита на демокрациите във Вашингтон. „Вашингтон може да одобри чиповете, но Пекин все пак трябва да ги допусне“, допълва той.

Промяната в позицията за H200 идва в деня, когато Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че е разбило мрежа за контрабанда на чипове, свързана с Китай, която в края на 2024 и началото на 2025 г. е изнесла и се е опитала да изнесе контролирани чипове на Nvidia Н100 и Н200 на стойност най-малко 160 млн. долара.

Към китайските компании за AI чипове вече се присъединиха технологичният гигант Huawei Technologies, който през септември публикува тригодишна продуктова пътна карта, и по-малки играчи като Cambricon и Moore Threads.

Китайските индекси SSE STAR Chip и CSI Semiconductor Industry Index отбелязаха спад с над 1% в началото на търговията във вторник, но скоро възстановиха по-голямата част от загубите.