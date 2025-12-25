IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Nvidia  купува технологии от стартъпа Croq в най-мащабната сделка в историята си

Част от ръководството на Croq се прехвърля в Nvidia, но компанията ще продължи да съществува самостоятелно и с нов директор

11:49 | 25.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Nvidia се е съгласила на лицензионно споразумение със стартъпа Croq, специализиран в изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg. То предвижда интегрирането на технологии на компанията в дизайна на бъдещи продукти на Nvidia. Сумата не беше официално оповестена, но според публикация в CNBC става въпрос за 20 млрд. долара и това е най-мащабната сделка, сключена от Nvidia досега.

Агенцията допълва, че извън обхвата на споразумението остава зараждащия се облачен бизнес на компанията - Croq Cloud.

В съобщение Croq посочва, че част от ръководния му състав ще отиде в Nvidia, но компанията ще продъжли да работи самостоятелно, макар и с нов изпълнителен директор. Досегашният - Джонатан Рос, е бивш ръководител в Google и като част от сделката се присъединява към екипа на китайския технологичен гигант. Начело на Croq застава сегашният финансов директор Саймън Едуард.

Bloomberg припомня, че Croq е създадена през 2016 година и е част от стартъпите, които Alphabet използва за развитие на собствени чипове в конкуренция с Nvidia. Сделката сега е подобна на споразумението, което постигна Meta с компанията Scale AI - голяма технологична компания инвестира в технологиите на по-малка и наема управленския ѝ екип.

От Nvidia съобщиха през есента, че планират инвестиции в разработчи на технологии и чипове, включително и Intel. Все още няма официално съобщение за водени преговори, но компанията иска да инвестира и 100 млрд. долара в OpenAI, а стартъпът се ангажира да внедри поне 10 гигабайта продукти на Nvidia, допълва още CNBC. 

Последна актуализация: 11:51 | 25.12.25 г.
