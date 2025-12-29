IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Nvidia поема дял в Intel за 5 млрд. долара

Компанията закупи обикновени акции на Intel на цена от 23,82 долара всяка през септември

18:42 | 29.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Nvidia е закупила акции на Intel на стойност 5 млрд. долара, съобщи американската компания за полупроводници в понеделник (29 декември), изпълнявайки сделката, обявена през септември, предава Ройтерс.

Водещата компания за проектиране на чипове за изкуствен интелект в света съобщи през септември, че ще плати 23,82 долара на акция от обикновените акции на Intel в сделка, която се счита за важно финансово спасително въже за производителя на чипове, след като години на грешки и капиталоемко разширяване на производствения капацитет изчерпаха финансите му.

Най-високо оценената компания в света е купила над 214,7 млн. акции на Intel на цената, определена в споразумението от септември, в частно пласиране, сочи подаденото в понеделник заявление.

Свързани статии

Американските антитръстови служби одобриха инвестицията на Nvidia в Intel, според съобщение, публикувано от Федералната комисия по търговия на САЩ, по-рано през декември.

Акциите на Nvidia отбелязаха спад с 1,3% в предборсовата търговия, докато книжата на Intel останаха почти без промяна.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:42 | 29.12.25 г.
Nvidia Intel американски технологични компании
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Новини и анализи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още