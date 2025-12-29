Nvidia поема дял в Intel за 5 млрд. долара

Nvidia е закупила акции на Intel на стойност 5 млрд. долара, съобщи американската компания за полупроводници в понеделник (29 декември), изпълнявайки сделката, обявена през септември, предава Ройтерс.

Водещата компания за проектиране на чипове за изкуствен интелект в света съобщи през септември, че ще плати 23,82 долара на акция от обикновените акции на Intel в сделка, която се счита за важно финансово спасително въже за производителя на чипове, след като години на грешки и капиталоемко разширяване на производствения капацитет изчерпаха финансите му.

Най-високо оценената компания в света е купила над 214,7 млн. акции на Intel на цената, определена в споразумението от септември, в частно пласиране, сочи подаденото в понеделник заявление.

Американските антитръстови служби одобриха инвестицията на Nvidia в Intel, според съобщение, публикувано от Федералната комисия по търговия на САЩ, по-рано през декември.

Акциите на Nvidia отбелязаха спад с 1,3% в предборсовата търговия, докато книжата на Intel останаха почти без промяна.