Компаниите криптотрезори се разминаха с удар от доставчика на индекси MSCI

Майкъл Сейлър остава в отбора – поне засега. Доставчикът на индекси MSCI отложи прилагането на противоречив план, който можеше да изхвърли някои криптофирми трезори като Strategy от основните индекси. Въпреки това обаче има сигнали за възможни промени в бъдеще, съобщава Bloomberg.

В позиция от вторник MSCI посочва, че ще запази настоящото индексно конфигуриране за така наречените компании за управление на цифрови активи, включително тези, при които криптоактивите надвишават 50% от общите активи. Това означава, че фирми като Strategy – която притежава над 60 млрд. долара в биткойни, представляващи приблизително 99% от стойността ѝ – ще останат в международните бенчмаркове на MSCI засега. Доставчикът на индекси обаче обяви планове за започване на „по-широки консултации“ относно това как трябва да се третират неопериращите компании.

„Те остават засега“, посочва Кристофър Харви, ръководител на отдела за акции и портфолио стратегия в CIBC Capital Markets. „MSCI обаче не затваря вратата“, допълва той.

Акциите на Strategy поскъпват с над 4% преди началото на редовната сесия на Wall Street. Цената на акциите се срина с почти 60% през последната година. Представител на Strategy не е отговорил веднага на искането за коментар от Bloomberg.

В изявление от MSCI посочват, че обратната връзка от проведените консултации подчертава безпокойството на инвеститорите, че някои компании за управление на цифрови активи – или DATCO – споделят характеристики с инвестиционните фондове.

„Разграничаването между инвестиционни компании и други компании, които държат неоперативни активи, като например цифрови активи, като част от основните си операции, а не за инвестиционни цели, изисква допълнителни проучвания и консултации с участниците на пазара“, се казва в изявлението. „Обратната връзка също така подчертава, че DATCO може да представляват подмножество от по-широка група субекти, чиито бизнес дейности са предимно инвестиционно ориентирани, а не оперативни“, се посочва още.

Дългоочакваното решение идва след критики от няколко фирми към предложението на MSCI за изключване на компании, купуващи криптовалути, от американски индекси. Strategy, първата и най-голяма от така наречените DATCO, описа плана като „погрешен“ и „вреден“ в писмо от 12 страници, подписано от Сейлър през декември.