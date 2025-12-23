Strategy на Майкъл Сейлър увеличава паричния резерв в подготовка за дълга криптозима

Strategy на Майкъл Сейлър увеличи паричния си резерв до 2,19 млрд. долара и спря временно покупките на биткойни през последната седмица – най-голямата компания за управление на цифрови активи изглежда се подготвя за дълга криптозима, съобщава Bloomberg.

Базираната в Тайсънс Корнър, щата Вирджиния, фирма е набрала 748 млн. долара чрез продажбата на обикновени акции през седемте дни, завършващи на 21 декември, според документ, подаден в понеделник до Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на САЩ. През предходните две седмици тя е закупила биткойни за около 2 млрд. долара, с което общите ѝ активи достигат около 60 млрд. долара.

По-рано този месец Strategy създаде резерв от 1,4 млрд. долара за финансиране на бъдещи дивиденти и лихвени плащания в опит да смекчи опасенията, че може да бъде принудена да продава биткойни, ако цените продължат да спадат. Биткойнът е поевтинял с около 30%, откакто достигна исторически връх в началото на октомври. Акциите на Strategy са се сринали с повече от 50% през същия период. В понеделник книжата се разменяха за 164,32 долара в редовната сесия в понеделник, което е спад от 0,3%. Следборсовата търговия увеличи леко стойността им с 0,6%.

Според уебсайта на компанията mNAV – ключов показател за оценка, сравняващ стойността на предприятието със стойността на неговите биткойн активи – е около 1,1 в понеделник. Това е напомняне, че инвеститорите остават загрижени за риска от преминаването на стойността на отрицателна територия, след като по-рано налице беше значителна премия.

Strategy има около 824 млн. долара годишни лихвени и дивидентни плащания, според Ланс Витанца, анализатор в TD Cowen.

Междувременно стана ясно също, че подкрепената от милиардера Питър Тийл компания за акумулиране на криптовалута ETHZilla Corp. изглежда отново измества фокуса си.

Само четири месеца след като бившата 180 Life Sciences Corp. се ребрандира като компания за управление на цифрови активи, съсредоточена върху закупуването на етер – втората по големина криптовалута след биткойна – тя продаде токени на стойност 74,5 млн. долара, за да изплати дълг. Това става ясно от подаден в петък документ до SEC.

ETHZilla планира да продължи да оценява различни стратегии за набиране на капитал, включително продажби на етер и предлагане на акции, докато се стреми да завърши бизнес плановете си, включително „токенизацията на активи от реалния свят“, според документа.