Биткойн 2.0 - нови емоции, все същата волатилност

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

Ако търсим потвърждение на клишето, че мъжете са по-хладнокръвният и рационален пол, то криптосекторът може би не е правилното място за целта. Също както в спорта, залаганията и други типично „мъжки“ интереси, и криптовалутите доказаха, че градусите на вълнението могат да стигнат нездрави нива, особено когато нещата поне привидно вървят добре.

Годината започна под знака на еуфорията от декември 2024 г. Тогава биткойнът за първи път в историята стигна до емблематичната си цена от 100 хил. долара и бъдещето бе така обещаващо – приятелски настроена администрация в най-голямата световна икономика, продължаващ интерес към биткойн борсово търгуваните фондове и очаквания за все по-голямо институционално участие.

За доста дълго време всичко това изглеждаше като сбъдната мечта, а условията бяха толкова благоприятни, колкото едва ли някога преди това са били. За тези, които вече бяха заложили на биткойна, това бе доказателството, че са направили правилния избор. А за тези, които до този момент се колебаеха – нужното побутване по гърба.

FOMO*-то вече не бе явление, запазено само за „глупавите пари“**.

Една сбъдната мечта

Новата година започна с много надежди и очаквания от администрацията на новоизбрания тогава президент Доналд Тръмп. Под знака на неговото управление за криптосектора започна да се говори сериозно във Вашингтон, а оттам електрическият импулс се разпростря и от другата страна на Океана. Азия, която преди това беше относително по-добре позиционирана спрямо криптовалутите, само се възползва от набиращата сили инерция.

Но едно нещо бързо започна да става ясно, а именно че – донякъде очаквано – американският президент не можа да спази навреме всичките си амбициозни обещания към сектора. През март администрацията на Тръмп предложи официалното създаване на национален биткойн резерв, но за всеобщо разочарование идеята на Вашингтон е той да включва само вече притежавани монети, без да се купуват нови.

В същото време трябваше да мине и почти половин година за приемането на първото по-значително криптозаконодателство в САЩ, т. нар. Genius Act, който обаче урежда само използването на стейбълкойни. Оттеглянето на бича за всички криптомилионери Гари Генслър (по чието време ефективна присъда излежа не кой да е, а самият Чанпън Джао) от американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC) и впоследствие отпадането на някои високопрофилни криптодела също изигра своята роля за приповдигнатото настроение на инвеститорите, но и тези ефекти бързо бяха асимилирани в ценообразуването.

Една птица пролет не прави, пък било това и „птицата на птиците“ Доналд Тръмп. И не защото няма необходимата власт да наложи възгледите си в американската политика, а защото в крайна сметка няма ясно наложени други силни гласове в администрацията в подкрепа на биткойна. Конгресът остава предпазлив по отношение на криптовалутите и фактът, че в САЩ все още няма силно криптозаконодателство, което да обхваща и по-рисковата – и по-съществена – част от сектора, а стига само до относително сигурните стейбълкойни, би трябвало да говори достатъчно само за себе си. Дори и най-добрият приятел на Тръмп, поне през една част от втория му мандат – ексцентричният милиардер Илон Мъск – си има любима криптовалута, която обаче не е биткойнът.

Същевременно през август администрацията напусна дотогава спряганият за основно лице на криптоусилията във Вашингтон Бо Хайнс, който бе ръководител на съвета за цифрови активи към Белия дом за сметка на мениджърски пост в Tether.

Дни преди Коледа също така стана ясно, че една от най-големите защитнички на криптосектора в Капитолия сенатор Синтия Лумис няма да кандидатства за преизбиране, съобщи CNBC. Лумис е председател на криптопанела към Банковата комисия в Сената и един от хората, подкрепили прокарването на Genius Act. В момента тя води преговори за приемане на законодателство като част от подкрепения от индустрията стремеж за по-широко регулиране на криптовалутите.

Но до последното тримесечие облаците на хоризонта все още изглеждаха безобидни, а криптосекторът се радваше на новия си статут на любимец във Вашингтон (до голяма степен и заради факта, че криптосекторът се позиционира като един от най-големите политически дарители в САЩ). Това пролича особено по активите на най-големия мениджър в света BlackRock. Биткойн борсово търгуваният фонд (ETF) на емитента IBIT е генерирал повече приходи от всеки друг в портфолиото на фирмата от над 1000 фонда в световен мащаб, показват данни на Ерик Балчунас и Джеймс Сейфарт от Bloomberg Intelligence към началото на октомври. Според техните изчисления фондът генерира годишни приходи, надхвърлящи 240 млн. долара, въпреки че е на по-малко от две години.

В същото време от средата на пролетта до ранната есен цената на биткойна се задържа над прага от 100 хил. долара. И дори на моменти да имаше движения от порядъка на 20 хил. долара и в двете посоки, докато оставаше над психологическата граница, това поне на пръв поглед може би нямаше чак такова голямо значение за оптимизма. Все пак максимата гласи, че когато си влюбен, не забелязваш проблемите.

Отново волатилност

Криптоманията си пролича и по раждането на нов тип компании. По примера на Strategy на Майкъл Сейлър на мода дойдоха т. нар. "компании трезори", които купуват биткойни и други криптовалути за дългосрочно съхранение. И докато първоначално те се радваха на огромен интерес, то към края на ноември най-малко 15 компании трезори, съхраняващи биткойни, се търгуваха под нетната стойност на активите на своите токени, според данни на криптоизданието The Block, цитирани от Bloomberg.

И тъй като тези компаниите държат 4% от всички биткойни в обращение, 3,1% от всички етери и 0,8% от всички монети солана, тяхното състояние може да има сериозни последици за цените на криптовалутите, написаха анализатори на Standard Chartered още през септември.

В същото време през цялата година тихомълком се прокрадваше темата за ликвидността на криптопазара и оттук-оттам се дочуваха предупреждения, но всички си спомнихме за тях, когато вече се оказа прекалено късно. Под повърхността са се трупали и други уязвимости като прекомерния ливъридж. И така еуфорията от поредния ценови рекорд – малко над 126 хил. долара на 6 октомври – още не беше отшумяла, когато дни по-късно ликвидации на залози с ливъридж за 19 млрд. долара удариха пазара.

Както и друг път е ставало, това отприщи вълна от несигурност, която дръпна цената на биткойна до дъно от 84,6 хил. долара към края на ноември. За годината биткойнът ще остане на червено, като понижението спрямо последния рекорд е от 30-ина процента.

Цената на биткойна през последната година. Графика: Bloomberg LP

На този фон се открои и една тенденция от последните месеци: най-закоравелите биткойн инвеститори продават – и натискът започва да се усеща, пише Bloomberg.

Според нови данни за блокчейн активността монетите, държани в продължение на години, се продават с едни от най-бързите темпове в скорошната история. Според доклад на K33 Research, цитиран от Bloomberg, количеството биткойни, което не е било премествано поне две години, е намаляло с 1,6 млн. монети от началото на 2023 г., което е приблизително 140 млрд. долара. Това сигнализира за устойчиви продажби от дългосрочни притежатели.

Само през 2025 г. биткойни на стойност близо 300 млрд. долара, недокосвани повече от година, са влезли отново в обращение.

Няколко дни преди края на годината цената на биткойна остава около равнището от 90 хил. долара. И макар понижението да не е кой знае колко голямо – за година спадът е под 6% (четвъртото в исторята на най-старата криптовалута), то е толкова въздействащо заради бързия си ефект и най-вече заради потвърждението, че криптовалутата остава заключена в обичайните си модели на търговия.

Възвръщаемостта на биткойна по месеци. Графика: Coinglass

Тази година се усили наративът – и не без сериозно основание – че криптовалутите влизат успешно в мейнстрийма и все повече стават фактор във финансовия свят, който трудно може да бъде преодолян. Институционалната подкрепа и улесненият достъп до криптопродукти създадоха усещането за зрелост в комбинация с усилването на регулаторната яснота както в САЩ, така и в Европа. Последното тримесечие обаче върна сектора и участниците в него към реалността, а именно – все още не сме стигнали там, накъдето сме тръгнали. Това е добра възможност за всички замесени – от институционални играчи, през регулатори до инвеститори на дребно, да преосмислят възгледите и очакванията си. Емоциите носеха сектора на гребена на вълната в продължение на месеци, но хладнокръвието в лицето на еуфорията е това, което може да донесе истинска промяна отвъд бързите пари и печалбата на парче.

*FOMO (Fear Of Missing Out) – изразява прекомерното желание да се инвестира в привидно печеливша търговия, най-често импулсивно или на базата на това, че и останалите инвеститори го правят.

**От израза dumb money, използван на Wall Street за инвеститори на дребно; недостатъчно информирани инвеститори, които продават при дъно и купуват при върхове на базата на емоции или тенденции.