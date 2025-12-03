51% за 26 минути: Крахът, който задълбочи криптопроблемите на семейство Тръмп

Сривът на акциите на криптоминьора American Bitcoin Corp. във вторник беше мигновен. В 9:31 ч. на Wall Street, само една минута след началото на търговията, акциите поевтиняха с 33%. Пет минути по-късно загубите скочиха до 42%, а след това – до 9:56 ч. – до над 50%.

Всичко беше толкова зрелищно, че American Bitcoin бързо се превърна в символ не само на проблемите на криптопазара в края на 2025 г., но и на колапса на безбройните начинания, които семейство Тръмп насърчава в света на дигиталните валути през последната година. Колкото и да е потънал по-широкия криптопазар през последните два месеца – приблизително 25% в случая на цената на биткойна – проектите, свързани със семейство Тръмп, са изтрили много, много повече.

World Liberty Financial, съоснована от президента Доналд Тръмп и синовете му, отчете срив на токена WLFI с 51% от пика си в началото на септември - повече спрямо биткойна и индекс с по-малки дигитални токени. Акциите на Alt5 Sigma - компания, насърчавана от синовете на Тръмп, изтриха около 75% от стойността си на фона на нарастващ брой юридически проблеми.

След това наред идват мемкойните, кръстени на президента и съпругата му Мелания, които са поевтинели съответно с около 90% и 99% от рекордните си върхове през януари. American Bitcoin, която е съоснована от Ерик Тръмп, сега е надолу със 75% спад в стойността след вторник.

Криптоначинанията, свързани със семейство Тръмп, изостават повече от реалните цени на криптовалутите. Графика: Bloomberg LP

Всичко това сериозно навреди на значителното криптобогатство, което първото семейство натрупа по-рано през годината. Но пониженията носят и по-широко значение както за индустрията на дигиталните активи, така и за публичния имидж на президента. Одобрението на Тръмп помогна за поскъпването на широк набор от криптотокени през първите месеци на втория му мандат и превърна цената на биткойна в маркер за политическия му успех.

Сега обаче привидната „премия на Тръмп“, внезапно се превърна в пречка, премахвайки един от централните стълбове, които поддържат криптоактивите, и показвайки колко бързо може да се разпадне доверието в този спекулативен пазар – и дори в самия президент.

„Управлението на Тръмп е нож с две остриета по отношение на легитимността“, посочва Хилари Алън, професор по право във Вашингтонския факултет по право към Американския университет. „Тръмп започна да пуска свои собствени криптопроекти, много от които загубиха стойност твърде бързо. Ако целта беше да се постигне легитимност чрез семейство Тръмп, това не помогна“, допълва експертът.

World Liberty Financial и компанията зад мемкойна на Тръмп Fight Fight Fight не са отговорили веднага на искания за коментар.

Въпреки че президентът наскоро смекчи публичната си подкрепа за криптовалутите, синът му Ерик Тръмп използва социалните мрежи във вторник, за да обвини края на периода на замразяване на търговията с акциите на American Bitcoin за лошото им представяне, а не някаква по-широка слабост.

„Нашите фундаменти са практически несравними“, написа той в публикация в X. „Аз съм 100% ангажиран с това да водя индустрията“, посочи още.

И все пак драстичното движение на активите, свързани със семейство Тръмп, едва ли са нещо ново за индустрия, която се определя от своята волатилност. Цифровите токени са претърпявали големи спадове в миналото, преди да се възстановят. Във вторник, докато American Bitcoin се бореше за представянето си, първата криптовалута отчете един от най-добрите си дни през последните няколко седмици, поскъпвайки с около 6%.

По-рано тази година изглеждаше сякаш прегръдката на Тръмп може да е достатъчна, за да извади цифровите активи от безкрайния им цикъл на бум и спад и да ги превърне в по-надеждна част от финансовата система. Ако не друго, много от привържениците на криптовалутите смятаха, че Тръмп ще има достатъчно власт, за да гарантира успеха на проектите, които го интересуват най-много.

И за известно време сякаш имаше успех. Хората, които искаха да изразят подкрепата си за президента, купуваха токени на Тръмп и повишиха стойността им. Цената на акциите на Gryphon Digital скочи със 173%, когато през май обяви сливането си с American Bitcoin на Ерик Тръмп. В първия ден на търговия след сливането през септември акциите на American Bitcoin поскъпнаха с още 16%.

Всички тези проекти бяха подпомогнати от политики и регулаторни промени, които Тръмп насърчава, и водени от законодателство, целящо да вкара стейбълкойните, обвързани с долара, в мейнстрийма.

Но признаците за проблеми се увеличаваха с течение на времето. Мемкойните, които бяха пуснати точно преди встъпването в длъжност на Тръмп с много рекламна сила, постепенно започнаха да губят инерция с течение на времето. Само от време на време се наблюдаваше облекчение – например ралито през април, след като президентът обяви, че организира вечеря за някои от най-големите притежатели на монетата.

Джоел Ли, главен изпълнителен директор на онлайн магазин за електрически превозни средства, купува мемкойните, за да може да присъства на вечерята с президента, но скоро след това ги разпродава. Той забеляза, че нещата се влошават особено, след като Тръмп изстреля нов залп от мита срещу Китай през октомври.

„Хората започнаха да осъзнават, че нещата може да не са така, както са си мислили“, каза Ли.

Майкъл Терпин, дългогодишен криптоинвеститор, посочва, че митническите ходове са послужили като трезво напомняне: „Тръмп дава, Тръмп отнема“.

Проблемите обаче надхвърлиха капризите на по-широките пазари. American Bitcoin трябваше да се справи с последиците от съобщенията, че използваните от компанията машини за добив на китайски производител са били разследвани като риск за националната сигурност на САЩ. Междувременно Alt5 Sigma, публична компания, която има интерес към един от токените, емитирани от World Liberty Financial, се сблъска с масово напускане на мениджъри, след като обяви, че едно от дъщерните ѝ дружества е било обект на криминално разследване в Руанда.

Alt5 Sigma не е отговорила на исканията за коментар.

Низходящият тренд от октомври насам е източил над 1 млрд. долара от богатството, което семейство Тръмп е генерирало чрез своите криптоначинания и други бизнеси. Но неговите членове все още имат значително състояние според индекса на милиардерите на Bloomberg. Дребните инвеститори, които са купили активи, когато те са били близо до връхните си цени, понасят най-болезнените загуби.

Кевин Ху, 22-годишен студент във Ванкувър, се е позиционирал за продължаващо рали, но вместо това е наблюдавал как портфолиото му от цифрови токени е спаднало с до 40% до средата на ноември.

„Човек би си помислил, че щом президентът е толкова прокрипто настроен, това ще създаде долен праг“, каза той. „Но пазарът не реагира по този начин. А нещата около мемкойните просто отблъснаха много хора“, коментира той.