Дългосрочните притежатели на биткойни се готвят да напуснат кораба и това притиска цените

Най-закоравелите биткойн инвеститори продължават да продават – и натискът започва да се усеща.

Повече от два месеца след като монетата достигна рекордно висока цена от над 126 хил. долара, стойността ѝ падна с близо 30% и все още се бори да намери подкрепа. Една от причините: някои от дългогодишните притежатели не са спрели да продават. Нови данни за блокчейн активността показват, че монетите, държани в продължение на години, се продават с едни от най-бързите темпове в скорошната история, точно когато способността на пазара да ги абсорбира намалява.

Според доклад на K33 Research, цитиран от Bloomberg, количеството биткойни, което не е било премествано поне две години, е намаляло с 1,6 млн. монети от началото на 2023 г., което е приблизително 140 млрд. долара. Това сигнализира за устойчиви продажби от дългосрочни притежатели.

Само през 2025 г. биткойни на стойност близо 300 млрд. долара, недокосвани повече от година, са влезли отново в обращение. CryptoQuant, фирма за блокчейн анализи, съобщи, че през последните 30 дни е наблюдавано едно от най-значителните преразпределения на активи на дългосрочни притежатели от повече от пет години.

Пазарът се обезкървява бавно, създавайки спад, който е по-труден за обръщане от случаи на капитулация заради ливъридж, коментира Крис Нюхаус, директор на звеното за проучвания на Ergonia - фирма, специализирана в децентрализираните финанси.

През по-голямата част от изминалата година тези продажби бяха абсорбирани от нарастващо търсене от нови борсово търгувани фондове (ETF-и) и криптоинвестиционни фирми. Но това търсене отшумя. Нетните ETF потоци станаха отрицателни. Обемите на дериватите спаднаха. А участието на дребно намаля. Същото предлагане сега се озовава на по-слаб пазар с по-малко активни купувачи.

Натискът е най-силен от 10 октомври насам, когато бяха регистрирани ликвидации на стойност 19 млрд. долара след неочаквани коментари относно митата от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това беше най-голямото еднодневно изтичане на ливъридж в историята на криптовалутите. Трейдърите се оттеглиха от пазарите на деривати след срива без много признаци за възстановяване.

След кратък скок в сряда до 90 хил. долара, който трейдърите отдадоха на множество ликвидации на къси позиции, биткойнът бързо възобнови спада в цената си. Най-старата криптовалута се върна към долния край на диапазона си на търговия, наблюдаван след октомврийския срив, поевтинявайки до малко над 85 хил. долара. В петък сутринта българско време монетата се търгува за около 87 хил. долара, което е ръст от 0,6% за денонощието.

По думите на Ветле Лунде, старши анализатор на К33, количеството дългосрочно държани монети, които са обект на реактивации, т.е. тяхното раздвижване, през тази и миналата година е второто и третото по големина в историята на биткойна, като само 2017 г. е преди тях.

Според данни на Coinglass откритите позиции – броят на неизпълнените договори както за биткойн опции, така и за безсрочни фючърси, остава доста под нивата, наблюдавани преди октомврийския срив. Спадът показва, че повечето трейдъри все още стоят настрана, тъй като тези пазари съставляват по-голямата част от обема на търговия с криптовалути. В същото време т. нар. базисна търговия – начин за печалба от ценови разлики между спот и фючърсни пазари – се е превърнала в нерентабилна за хедж фондовете.

Въпреки това Лунде посочва, че продажбите от дългосрочни притежатели на биткойни може да са към своя край.

„В бъдеще натискът за продажби от дългосрочните притежатели изглежда приближава насищане, като около 20% от предлагането на биткойни е реактивирано през последните две години“, отбелязва Лунде. Според него се очаква през идната година продажбите от най-старите притежатели да отслабне.