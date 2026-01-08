Средата за правене на бизнес в света е станала по-трудна през 2025 г.

Компаниите са се натъкнали на по-трудна среда за правене на бизнес през 2025 г. поради влошаването на глобалното сътрудничество по проблеми като търговията, климата, технологиите и сигурността, сочи допитване, публикувано от Световния икономически форум и цитирано от Ройтерс.

Онлайн допитването сред 799 бизнес ръководители в 81 икономики, проведено от глобалния панел за проучвания на McKinsey и публикувано преди следващата годишна среща на Световния икономически форум в Давос по-късно този месец, показва, че според 43% от анкетираните правенето на бизнес е станало по-трудно спрямо 2024 г.

Само 7 на сто от бизнес лидерите са били на противоположното мнение, а останалите са заявили, че положението е останало непроменено или не са дали мнение.

Близо 40% от бизнес ръководителите са посочили, че нарастващите бариери пред търговията, притокът на таланти и на трансгранични капитали са затруднили правенето на бизнес, а само 10 на сто са били на противоположното мнение.

„Безспорно поредицата от съобщения за американски мита през 2025 г. повдигна въпроси за бъдещето на търговията“, отбелязва Световният икономически форум в доклада си „Световен барометър за сътрудничеството“ за 2026 г.

През април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви поредица от мита срещу търговските партньори на страната му, като подложи на изпитание световните вериги на доставки. Постепенно Тръмп понижи много от митата, тъй като постигна споразумения с редица страни.

Фактът, че 60% от бизнес ръководителите не са посочили търговски проблеми показва, че много от тях са намерили начини да коригират стратегиите си, за да преодолеят сътресенията, отбелязва Световният икономически форум.

42% от анкетираните считат, че сътрудничеството в областта на мира и сигурността намалява спрямо 13 на сто, които са на мнение, че се подобрява. Освен това 29% смятат, че сътрудничеството в областта на климата и природните ресурси става по-трудно, а 17 на сто са изразили мнение, че се подобрява.

Все пак в доклада се посочва, че новите инвестиции на глобално равнище във възобновяема енергия са нараснали с близо 10% през първата половина на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. и че инсталираният слънчев и вятърен капацитет се е повишил с 67% до 408 гигавата през същия период.

Паралелно допитване от септември на Световния икономически форум сред члеове на Съветите за глобално бъдеще показа, че те са по-негативни от бизнес ръководителите за състоянието на общото глобално сътрудничество, като 85% са на мнение, че то е намаляло през 2025 г. спрямо 2024 г.