Сливания и придобивания - как 2025 г. пренареди глобалния бизнес

В година, белязана от бурното развитие на изкуствения интелект, промени в търговската политика и слаб глобален растеж, компаниите в различни сектори съзряха спешна нужда от внедряването на нови стратегии. За много от тях това означаваше завръщане към сливанията и придобиванията или добре познатата стара практика. Отминаващата 2025 г. е напът да се превърне годината, която е на второ място по висока активност на сделките: увеличение с 36 на сто по стойност до приблизително 4,8 трилиона долара и 5 на сто по обем, се посочва в анализ на консултантската компания Bain&Company.

Сливанията и придобиванията през 2025 г. обхващат различни сектори и географски области. Те бележат ръст в технологичния сектор с над 75 на сто, стимулирани от сделки за активи, свързани с изкуствения интелект, като например придобиването на Wiz от Alphabet за 32 млрд. долара и на CyberArk от Palo Alto Networks за 25 млрд. долара, да не говорим за различни големи миноритарни инвестиции като тази на Softbank за 40 млрд. долара в OpenAI или инвестицията на Meta за 14,3 милиарда долара в Scale AI. Почти половината от стратегическите технологични сделки на стойност над 500 милиона долара са от компании, работещи в областта на изкуствения интелект, или сделки, в които се посочват ползите от изкуствения интелект през 2025 г.

Секторите на производството и услугите също са допринесли значително за растежа на стратегическите сливания и придобивания през 2025 г. с ключови сделки като обединението на Union Pacific и Norfolk Southern за 88 млрд. долара или тристранното споразумение на Airbus, Leonardo и Thales за създаване на мащабен играч от региона на Европа, Близкия изток и Африка в разрастващия се космически сектор. Трите компании подписаха меморандум за разбирателство с цел сливане на своите дейности в областта на сателитите - мега проект, целящ да противодейства на господстващо положение на Starlink, сателитната констелация на Илън Мъск. Собствеността на новото дружество ще бъде разпределена между трите компании майки, като Airbus, Leonardo и Thales ще държат съответно 35 на сто, 32,5 на сто и 32,5 на сто от капитала.

Мегасделки с голяма стойност (над 10 милиарда долара)

Американската компания за видео игри Electronic Arts беше придобита от Саудитския държавен инвестиционен фонд, Silver Lake и (Affinity Partners) в сделка на стойност 55 милиарда щатски долара. Сделката включва и дългово финансиране в размер на 20 милиарда щатски долара от JPMorgan Chase & Co.

Electronic Arts , основана през 1982 г., е сред най-големите независими издатели на видеоигри в света. Сделката за 55 милиарда долара измества изкупуването на енергийната компания TXU за 45 милиарда долара през 2007 г. като най-голямото подобно придобиване. Това е и най-значимата сделка в областта на сливанията и придобиванията през 2025 г.

Енергийният сектор също се отчете с финализирането на сливането между Chevron и независимата американска компания Hess Corporation. Стойността на сделката е 53 милиарда долара, като тя бе обявена през 2024 г., но завършена през 2025 г., което затвърждава позициите на компанията в Пермския басейн.

Водещият световен производител на продукти за лична хигиена и домакинство Kimberly-Clark придоби американската компания за потребителски здравни продукти Kenvue в сделка на стойност около 48,7 милиарда долара, включваща пари и акции. Това създаде една от най-големите компании за потребителски здравни стоки в САЩ. Сделката ще обедини под един бранд редица световноизвестни марки, сред които Neutrogena, Huggies и Kleenex. Очаква се новата компания да има годишни приходи от около 32 млрд. долара.

Технологии

Alphabe), компанията майка на Google, се споразумя да купи стартъпа за киберсигурност Wiz за поне 32 милиарда долара, което е най-голямото придобиване в историята на търсачката.

Основана от възпитаници на елитното звено за киберразузнаване на Израел през 2020 г. и базирана понастоящем в САЩ, Wiz предоставя услуги за киберсигурност в облак. Компанията е сред най-бързо развиващите се стартиращи софтуерни фирми, като се възползва от скока на продажбите, тъй като бизнесът все повече пренасочва своите операции към облачните услуги.

IBM и Confluent, пионер в стрийминга на данни, сключиха окончателно споразумение, съгласно което IBM ще придобие всички емитирани и непогасени обикновени акции на Confluent за 31 долара на акция в сделка на обща стойност 11 милиарда долара. Confluent предоставя водеща платформа за стрийминг на корпоративни данни с отворен код, която свързва, обработва и управлява многократно използваеми и надеждни данни и събития в реално време, което е основа за внедряването на изкуствен интелект.

Японският инвестиционен и технологичен гигант SoftBank Group купи американския разработчик на полупроводници „Ампер“ за около 6,5 млрд. долара. Сделката, която се осъществява в момент, когато търсенето на чипове бележи бум заради възхода на изкуствения интелект, трябва да допълни технологиите, разработвани от Arm Holdings, британският лидер в областта на микропроцесорите, в който SoftBank Group е основен акционер.

Потвърждавайки стратегическото си пренасочване, SoftBank Group също така обедини сили със стартъпа за генеративен изкуствен интелект OpenAI - компанията зад чатбота OpenAI – ChatGPT, в нова компания, наречена Stargate, която беше представена в края на януари с много фанфари от президента на САЩ Доналд Тръмп. Проектът има за цел да ангажира поне 500 милиарда долара инвестиции в продължение на четири години в инфраструктура за ИИ (центрове за данни) в САЩ.

Енергетика

Американската енергийна корпорация Constellation Energy придоби производителя на електроенергия Calpine) Сделката се оценява на 26,6 млрд. евро. Двете компании ще имат общ производствен капацитет от близо 60 гигавата електроенергия, генерирани от ядрени и геотермални мощности, както и от електроцентрали на природен газ.

Фармацевтика

Американската фармацевтична компания Pfizer придоби разработчика на лекарства за отслабване Metsera в сделка на стойност до 10 милиарда долара - включително бъдещи плащания - като част от стратегията си за навлизане на бързо разрастващия се пазар на терапии за затлъстяване.

Пазарът на лекарства за отслабване в САЩ процъфтява в последните години, основно благодарение на ефективните инкретинови препарати, разработени от конкурентите Novo Nordisk и Eli Lilly, които се борят за лидерска позиция. Очаква се сегментът да продължи да расте въпреки въпросите, свързани с покритие от застрахователи, цени, доставки и регулаторни одобрения.

Придобиването е част от усилията на Pfizer да компенсира неуспехите в собствената си разработка на хапче за отслабване – дануглипрон, което не постигна очакваните резултати в по-ранни фази на клинични изпитвания.

Датската фармацевтична компания Novo Nordisk, производител на инжекцията за отслабване Wegovy, придоби американската биотехнологична компания Akero Therapeutics за сума от 4,7 млрд. долара. С това придобиване Novo Nordisk получава достъп до експериментално лекарство за лечение на тежка форма на мастно чернодробно заболяване (MASH).

Американският фармацевтичен гигант Merck придоби британския разработчик на лекарства за респираторни заболявания Verona Pharma за около 10 милиарда долара, укрепвайки портфолиото от продукти за лечение на дихателни пътища в опит да диверсифицира източника си на приходи отвъд водещото си лекарството срещу онкологични заболявания.

Транспорт

Европейската комисия разреши придобиването на италианския производител на камиони и автобуси Iveco Group от индийската Tata Motors.

Брюксел обясни в комюнике, че е стигнал до заключението, че това придобиване „няма да създаде проблеми по отношение на конкуренцията, като се има предвид ограничения общ пазарен дял в резултат на това сливане“.

Tata Motors обяви през юли, че е сключил споразумение за придобиване на „Ивеко“ в сделка на стойност 3,8 милиарда евро. Италианският производител в момента се контролира от семейство Анели.

Индийският конгломерат има амбицията да се превърне в „световен играч в сектора на лекотоварните превозни средства“ с комбинирани продажби от над 540 000 годишно.

Сделката е обвързана с условието Iveco да продаде своето подразделение за отбрана (което произвежда бронирани превозни средства) на сънародниците си от Leonardo за 1,7 милиарда евро.

Модна индустрия

Отминаващата 2025 година се характеризираше с несигурност в сектора на модата и лукса. Тази нестабилност се отрази и на капиталовия пазар и в сливанията и придобиванията. „Въпреки всичко сливанията и придобиванията в модната индустрия никога не са спирали напълно, защото всяка пазарна ситуация предлага възможности“, заяви Енрико Масаро, ръководител на отдела за потребителски стоки и търговия на дребно за Европа, Близкия изток и Африка в Barclays Investment Bank.

Френската корпорация за луксозни стоки Kering, собственик на марката Gucci, продаде козметичния си бизнес на L’Oreal за 4 милиарда евро. Сделката е част от стратегията на новия главен изпълнителен директор Лука де Мео, насочена към ограничаване на високия дълг на групата и фокусиране върху основния ѝ моден бизнес.

Съгласно споразумението френският козметичен гигант L’Oreal придобива производителя на луксозни парфюми Creed, както и правата за разработване на продукти под модните марки на Kering - Bottega Veneta и Balenciaga.

Продажбата е важна стъпка към намаляване на нетния дълг на Kering, който към края на юни възлизаше на 9,5 милиарда евро, в допълнение към 6 милиарда евро дългосрочни лизингови задължения - фактори, които предизвикват безпокойство сред инвеститорите.

Компанията среща трудности с възстановяването на растежа при най-голямата си марка - Gucci, пострадала от отслабващото търсене на ключовия китайски пазар.

L’Oreal - най-големият световен производител, специализиран в козметика, вече произвежда парфюми под марката Yves Saint Laurent, след като придоби правата върху нея през 2008 г. за 1,15 млрд. евро.

Сделката за „Крийд“ е най-голямата за „Л'Ореал“ до този момент, надхвърляща придобиването на австралийската марка за луксозна козметика Aesop за 2,5 милиарда долара през 2023 година.

Prada приключи с придобиването на миланския си конкурент Versace, създавайки нов италиански гигант в луксозния сектор.

Сделката за купуването на Versace от американската група Capri Holdings, част от която е „Прада“, е финализирана след получаване на всички необходими регулаторни одобрения. Миланската компания обяви през април придобиването на марката, основана от Джани Версаче, за 1,25 милиарда евро. Позицията на Prada в сектора беше отслабена след седем години в рамките на групата Capri Holdings, към която принадлежат също Michael Kors и Jimmy Choo.

Очаква се сливането на двете италиански луксозни марки да създаде гигант с оборот от над 6 милиарда евро, който да е по-добре позициониран и да се конкурира с гиганти като LVMH и Kering.

Основана през 1978 г. от дизайнера Джани Версаче и брат му Санто, „Версаче“ е икона на италианската мода с луксозни и чувствени колекции. Приходите на марката обаче се сринаха през финансовата 2024-2025 година до 821 милиона долара (-20,3 на сто) заради резкия спад в търсенето в луксозния сектор. Prada обаче успя да устои на кризата.

