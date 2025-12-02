След дълго ухажване Versace стана окончателно част от Prada

Prada обяви, че е приключила придобиването на по-малкия си италиански конкурент Versace, марка, която луксозната група заяви, че отдавна е желала, предава Ройтерс.

Prada подписа окончателно споразумение през април за закупуването на Versace от американската Capri Holdings за около 1,3 млрд. долара, след като продажбата на Capri на Tapestry беше отменена заради оспорване от антимонополните регулатори.

Основана през 1978 г. от Джани Версаче в Милано, марката, известна с дръзката си, бляскава естетика, ще се присъедини към двете основни марки на групата – едноименната Prada и по-малката, но бързо растяща Miu Miu. Това бележи рязка стратегическа промяна за Prada.

Донатела Версаче, сестра на покойния Джани, отбеляза, че финализирането на сделката съвпада с рождения му ден.

„Днес е твоят ден и денят, в който Versace се присъединява към семейството на Prada. Мисля за усмивката, която щеше да се появи на лицето ти. Липсваш ми, винаги“, написа тя в Instagram.

Джани беше застрелян в Маями през 1997 г.

Prada отдавна се интересуваше от сделката

Лоренцо Бертели, синът на собствениците на Prada Миучия Прада и Патрицио Бертели, заяви пред Ройтерс през ноември, че ще стане изпълнителен президент на Versace след края на интеграцията. Той допълни, че Prada е била заинтересована от сделката от няколко години.

„Вече имаше контакти по време на Covid, имаше разговори дори преди продажбата на Capri на Tapestry. Когато сделката се провали поради антитръстови проблеми, се върнахме и се опитахме да ускорим процеса“, добави Бертели.

„Това се подготвяше от дълго време“, изтъкна той.

Бертели, който настояваше силно за придобиването, коментира, че Versace отговаряла на две основни условия – че не е твърде рисковано от финансова гледна точка и че си заслужава, като се има предвид, че марката е сред световните лидери относно популярността.

През март, няколко седмици преди обявяването на сделката с Prada, Донатела Версаче се оттегли от поста си на творчески директор след почти три десетилетия на поста.

Дарио Витале, бивш дизайнерски директор на Miu Miu, я наследи.