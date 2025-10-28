Обемът на сливанията и придобиванията в света е нараснал с 10% за деветмесечието

Дейността по сливания и придобивания в света е нараснала с 10% през деветмесечието на тази година спрямо същия период на миналата година, като разширява постепенното си възстановяване въпреки несигурността около политиките на САЩ за налагане на мита и геополитическите конфликти, показва изследване, цитирано от Ройтерс.

Докладът за сливанията и придобиванията в света на Boston Consulting Group сочи, че обемът на сделките е нараснал до 1,938 трлн. долара от януари до септември спрямо 1,763 трлн. долара през деветмесечието на 2024 г.

Това е второто поредно нарастване и е най-високото общо ниво за периода от 2022 г. насам, когато дейността за деветмесечието достигна 2,17 трлн. долара.

„Макар че проблемите като геополитическото напрежение и променящите се политики около митата накараха някои предприемачи да направят пауза, много други продължиха стратегически напред“, отбелязва BCG.

Въпреки това сумата е с над 40% по-малко от регистрираните 3,3 трлн. долара през същия период на 2021 г., отбелязва BCG.

Над 60% от дейността през 2025 г. е била свързана с цели в Северна Америка. Там стойността е нараснала с малко над една четвърт спрямо същия период на миналата година до 1,2 трлн. долара. За сметка на това обемите на сливанията и придобиванията в Европа са намалели с 5% до 375 млрд. долара.

536 млрд. долара от дейността по сливания и придобивания са дошли от технологичния сектор, медиите и телекомите, а финансовите институции и недвижимите имоти са съставлявали 357 млрд. долара от дейността. 280 млрд. долара се падат на промишлените компании.

Великобритания е останала най-големият пазар за сливания и придобивания в Европа, въпреки че стойността на сделките там е намаляла с 35%. Спад е отчетен също в Испания с 58% и във Франция с 29%, сочи изследването.

За сметка на това стойността на сливанията и придобиванията е нараснала в Нидерландия с 263% и в Швейцария със 109%. В Германия тя се е увеличила с 45%, в Италия – с 28%, а в скандинавските страни – с 31%, съобщава BCG. Стойността на сделките в Азиатско-Тихоокеанския регион е намаляла с 19% и е достигнала 10-годишно дъно от 284 млрд. долара.