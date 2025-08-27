Лятото е необичайно силно за пазара на сливания и придобивания

Сделките през обичайно бавните летни месеци са преминали границата от 1 трлн. долара след вълна от сливания и придобивания през август, пише Bloomberg.

Компаниите са обявили сделки на стойност 1,05 трлн. долара от началото на юни, сочат събрани от Bloomberg данни. Това е с 30% повече спрямо година по-рано и е най-високото ниво за този период от рекордното лято през 2021 г., когато пандемията предизвика бум на сделките, показват данните.

През този период беше обявена и най-голямата сделка от началото на 2025 г. – споразумението на Union Pacific да придобие железопътния оператор Norfolk Southern за над 80 млрд. долара, включително дълга. Планирано е и придобиването от Palo Alto Networks на компанията за киберсигурност CyberArk Software за сумата от около 25 млрд. долара.

Само през август са били сключени сделки за почти 300 млрд. долара благодарение на големи трансакции като продажбата от CommScope Holding на нейно звено на Amphenol Corp. за сумата от 10,5 млрд. долара и приватизацията на доставчика на софтуер за човешки ресурси Dayforce от Thoma Bravo за 12,3 млрд. долара. Промяната в американската администрация е помогнала за стимулирането на сделките, макар ефектът да е бил забавен, казва Бен Сибет, ръководител на корпоративната практика за Северна и Южна Америка в компанията Clifford Chance.

„Макар и да отне повече време от очакваното, за да се възстановят пазарите за сливания и придобивания, тази промяна определено беше катализатор за повишената активност, която наблюдаваме. Няма съмнение, че това лято имаше ръст на т. нар. мегасделки“, коментира Сибет.

Дори през традиционно спокойната седмица преди Деня на труда в САЩ Keurig Dr Pepper прие да придобие JDE Peet’s NV за 15,7 млрд. евро, а AT&T обяви сделка в размер на 23 млрд. долара за придобиване на лицензи за радиочестотен спектър от EchoStar Corp.

Сключените през лятото сделки за сливания и придобивания са на най-високото си ниво от рекордната 2021 г. Графика: Bloomberg LP

Ръстът през лятото показва как сключването на сделки продължава силното си възстановяване от разочароващото начало на годината, когато несигурността около търговските войни на американския президент Доналд Тръмп охлади ентусиазма около сливанията и придобиванията през втория му мандат.

Много процеси остават предизвикателни, тъй като купувачи и продавачи спорят за цените, а несигурността за по-широката икономика се запазва. Това поддържа броя на придобиванията на приблизително същото ниво в сравнение с миналата година на фона на няколко знакови сделки. Но компаниите и техните консултанти са заети с планирането на следващия кръг от сделки, които ще привлекат вниманието на медиите.

Bloomberg News съобщи тази седмица, че милиардерското семейство Пино проучва възможности за дела си в германската спортна марка Puma. Междувременно запознати източници заявиха, че производителят на очилата Ray-Ban, EssilorLuxottica, обмисля да увеличи дела си в японския производител на оптично оборудване Nikon Corp.

Ако тенденцията се запази и през септември, сключените сделки може да достигнат 1 трлн. долара през третото тримесечие едва за втори път в историята, сочат събрани от Bloomberg данни. Обемът на сделките от началото на 2025 г. възлиза на 2,7 трлн. долара, над 25% повече от нивата през 2024 г., показват данните.

„Тъй като икономическата обстановка и финансовите пазари започват да се стабилизират, фондовите пазари достигат рекордни върхове, регулаторната среда се смекчава, а доверието в корпоративните заседателни зали се завръща, очакваме да видим по-голяма активност през останалата част от годината“, казва Сибет.