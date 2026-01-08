Сенатът на САЩ гласува за ограничаване на военните правомощия на Тръмп във Венецуела

Сенатът на САЩ придвижи резолюция в четвъртък, която би забранила на президента Доналд Тръмп да предприема нови военни действия срещу Венецуела без разрешението на Конгреса. Това открива пътя за обсъждане в 100-членната камара, предава Ройтерс.

Гласуването на процедурната мярка за придвижване на резолюцията за военните правомощия беше подкрепена от 52 сенатори, а 47 бяха против, като петима представители на Републиканската партия на Тръмп гласуваха с всички демократи в полза на придвижването ѝ. Един републикански сенатор не гласува.

Гласуването се състоя дни след като сили на САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро в драматична военна операция в Каракас в събота. То бележи промяна на нагласите в 100-членната камара.

Републиканците на Тръмп блокираха два предишни опита за прокарване на сходни резолюции в Сената миналата година, след като администрацията засили военния натиск върху Венецуела с атаки срещу кораби в южната част на Карибско море и източната част на Тихия океан.

Но гласуването за блокиране на последната резолюция през ноември беше спечелено с едва 51 на 49 гласа, след като водещи съветници на Тръмп уведомиха конгресмените, че не планират да сменят правителството или да осъществят удари на територията на Венецуела.

След залавянето на Мадуро някои депутати обвиниха администрацията, че е подвела Конгреса. Такива обвинения бяха отправени публично от демократите и зад кулисите от някои републиканци. Залавянето на Мадуро и реториката на Тръмп засилиха също опасенията, че той може да предприеме военни действия за завладяване на Гренландия, арктически остров, който е територия на Дания.

Петимата републиканци, които гласуваха в четвъртък за придвижването на резолюцията, бяха Ранд Пол от Кентъки, Сюзън Колинс от Мейн, Джош Хаули от Мисури, Лиза Мурковски от Аляска и Тод Янг от Индиана. Партията на Тръмп има мнозинство от 53 души в Сената.

Препятствия занапред

Гласуването в четвъртък, което подготвя почвата за ново обсъждане в Сената, е значителна победа за депутатите, които твърдят, че Конгресът, а не президентът трябва да обявява война, както е посочено в Конституцията.

Но мярката е изправена пред сериозни препятствия преди да влезе в сила.

Дори да бъде приета от Сената, за да се превърне в закон, резолюцията трябва да бъде приета и от контролираната от републиканците Камара на представителите и да преодолее очакваното вето на Тръмп, което изисква мнозинство от две трети в двете камари.

Поддръжниците на законопроекта признаха препятствията, но заявиха, че републиканците може да са притеснени от възможна продължителна и скъпа кампания по смяна на правителството във Венецуела в момент, когато САЩ са изправени пред голям бюджетен дефицит.

В сряда Тръмп заяви, че иска военните разходи на САЩ да бъдат увеличени до 1,5 трлн. долара спрямо 1 трлн. долара.

Сенатори, които се противопоставиха на резолюцията за военните правомощия, заявиха, че залавянето на Мадуро е било правоприлагаща операция, а не военно действие. Мадуро очаква процес пред съд в САЩ по обвинения в наркотрафик и трафик на оръжия. Той твърди, че е невинен.

Сенаторите считат също, че Тръмп е в правото си като главнокомандващ да предприеме ограничени военни действия, ако счита, че те са необходими за националната сигурност.

„Целта на тази резолюция е да зашлеви шамар на президента. Тя няма да постигне нищо от това, което претендира, тъй като не може да спре нещо, което в момента не се случва“, заяви сенатор Джим Риш от Айдахо, председател на Комисията по външни отношения от Републиканската партия, в реч пред Сената преди гласуването.